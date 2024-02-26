Нельзя заставлять Россию делать выбор: глава МИД Индии прокомментировал отношения Москвы с Пекином и Нью-Дели

Источник изображения: topwar.ru

Москва проводит многовекторную политику, в том числе поддерживая отношения с противостоящими друг другу странами. Если начать оказывать на нее давление, требуя принять чью-либо сторону, то это чревато обретением нового врага. Поэтому нельзя заставлять РФ делать выбор.

Данное мнение выразил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос об интенсификации связей между Москвой и Пекином и возможных последствиях этого сближения для Нью-Дели:

Россия является державой с огромной традицией государственного управления. Нет смысла сводить ее к одному варианту в отношениях с КНР и Индией.

Главы МИД ответил на вопрос австралийского обозревателя Майкла Фуллилава, исполнительного директора Института Лоуи, не опасается ли Индия сближения Москвы с Пекином:

Запад закрыл перед Россией многие двери, поэтому она больше ориентируется на Азию или не западные части мира. Это довольно забавно: политика Запада сближает Россию и Китай, после чего раздаются возгласы об угрозе их сплочения.

Джайшанкар заявил, что у его страны стабильные и очень дружеские отношения с Россией и что Москва никогда не наносила ущерба интересам Нью-Дели. Связи между двумя государствами оставались крепкими, несмотря на вторжение на Украину, которое Индия не осуждала. В частности, значительно увеличился импорт российской сырой нефти, хотя по этому поводу росло беспокойство во многих западных странах.