В Крыму заявили, что восстановление работы портов региона зависит от освобождения Одессы

Председатель Госсовета региона Владимир Константинов отметил, что если Одесса останется украинским городом, атаки украинских безэкипажных катеров по российским объектам продолжатся

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Обеспечение безопасности и работа крымских портов невозможны без освобождения Одессы, которую НАТО может использовать как свою военную базу, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала "Миллет".

"Для крымчанина очень важно понимание безопасности практической. Для нас это Одесса, - сказал Константинов. - Мы не стремимся к территориям, нам ничего не надо, у нас всего хватает в стране. Но Одесса как русский город, как цель Екатерины и Потемкина, она нам принципиально нужна. Реальность такова, что сегодня из Одессы идет невероятная угроза всему Черному морю. То есть для нас практически свободного судоходства не будет, если все будет продолжаться так, как сегодня там происходит, и НАТО будет использовать Одессу как свою военную базу. То есть этот вопрос должен быть решен".

По мнению спикера Госсовета республики, в случае, если Одесса останется украинским городом, атаки украинских безэкипажных катеров по российским объектам продолжатся.

"Если появится 6-й американский флот и будет там стоять? Скажите, кто мы после этого и чего мы добились? Мы не будем чувствовать себя в безопасности. Они могут запустить катер, а потом сказать, да нет, вы знаете, это ваша ФСБ выпустила, как они делали при нарушении Минска-2 и так далее, обвиняя спецслужбы России в каких-то стрельбах", - добавил председатель Госсовета Крыма.

Летом 2023 года Украина сообщила о "военной угрозе" в акватории шести черноморских портов России, что, по мнению Константинова, стало фактически заявкой на дальнейшее осуществление терактов против гражданского судоходства.