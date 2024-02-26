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ТАСС

ЕС выплатит в марте первые €4,5 млрд Украине по новой программе помощи в €50 млрд

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: @vonderleyen via X/ via REUTERS

Брюссель утвердил ее 1 февраля

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Евросоюз намерен в марте выплатить первые €4,5 млрд Украине по новой программе помощи в €50 млрд, которая была утверждена Брюсселем 1 февраля. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

"Мы обсудили следующие шаги по программе для Украины стоимостью €50 млрд. Первый платеж в размере €4,5 млрд будет произведен в марте", - написала она в X (ранее Twitter).

По словам главы ЕК, она также обсудила с властями Украины проблемы на границе с Польшей и совместную работу по оборонной индустрии.

Лидеры государств - членов Евросоюза 1 февраля на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. По данным европейских источников, Брюссель пошел на выполнение главного требования премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: выплаты Украине не будут автоматическими, лидеры ЕС должны переоценивать и заново утверждать их на ежегодной основе, контролируя выполнение Киевом всех требований Брюсселя. 

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Страны
Венгрия
Польша
Украина
Проекты
Евросоюз
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