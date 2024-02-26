Войти
РИА Новости

МИД: США не доказали наличие у России планов по развертыванию ЯО в космосе

386
0
0
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Рябков: США не дали доказательств о "планах" РФ по развертыванию ЯО в космосе

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США не представили никаких доказательств, обвинив Россию в якобы планах развертывания ядерного оружия в космосе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американцы используют тему в пропагандистских целях, они выдвигают обвинения, ни на чем не основанные, не подкрепленные ни малейшими доказательствами, это их обычная манера. Здравомыслящие представители международного сообщества давно это поняли и серьезно к американским обвинениям такого свойства они просто не могут подходить", - сказал Рябков.

Он отметил, что в целом появление ядерного оружия в космосе - нецелесообразно.

"Эта среда для развертывания такого оружия не подходящая. Существующие системы его (ядерного оружия - ред.) доставки у стран, входящих в ядерную "пятерку", в большинстве случаев включают триаду - наземного, морского и воздушного базирования. Не у всех, но, во всяком случае, у большинства стран ядерной "пятерки" именно так. И (этого) вполне достаточно", - заключил он.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.

В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
06.03.2023
Россия не пойдет на уступки по Черноморскому флоту и Крыму
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
29.11.2021
Пороговое движение: какие силы НАТО стянуло к рубежам России и Белоруссии
24.11.2021
Пора делить Антарктиду
26.10.2015
Путин обвинил США в обмане после испытания морского компонента ПРО
18.12.2013
Строить – не ломать
19.01.2012
Будущие соперники ищут союзников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО