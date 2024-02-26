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ТАСС

В МО РФ заявили, что БПЛА "Орлан-30" зарекомендовал себя при освобождении Авдеевки

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Речь идет о комплексе разведывательных беспилотных летательных аппаратов, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Разведывательные дроны "Орлан-30" хорошо зарекомендовали себя при освобождении Авдеевки, доложил командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев министру обороны Сергею Шойгу в ходе визита министра в штаб группировки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе освобождения населенного пункта Авдеевка очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30", - сообщили в ведомстве. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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