В МО РФ заявили, что БПЛА "Орлан-30" зарекомендовал себя при освобождении Авдеевки

Речь идет о комплексе разведывательных беспилотных летательных аппаратов, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Разведывательные дроны "Орлан-30" хорошо зарекомендовали себя при освобождении Авдеевки, доложил командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев министру обороны Сергею Шойгу в ходе визита министра в штаб группировки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе освобождения населенного пункта Авдеевка очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30", - сообщили в ведомстве.