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Военное обозрение

«Русские в вопросе боеприпасов на высоте»: немецкий аналитик отметил превосходство ВС РФ над ВСУ по снарядам

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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б"
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Одной из главных причин драматического для ВСУ развития событий на фронте является масштабная нехватка у воюющих украинских бригад артиллерийских боеприпасов. С таким заявлением выступил немецкий аналитик, журналист Штеффен Шварцкопф, который ранее беседовал с военнослужащими ВСУ.

По словам журналиста, украинские военные говорят, что теперь им приходится выбирать, какие территории надо защищать, а какие придется оставить. Такая ситуация сложилась именно вследствие нехватки снарядов, считает аналитик.

Русские в вопросе боеприпасов на высоте. Мы видели это в Авдеевке

- подчеркнул немецкий аналитик.

По словам Шварцкопфа, украинским бригадам часто приходиться отказываться от проведения атак, поскольку надо экономить имеющиеся в наличии боеприпасы. На этом фоне Вооруженные силы Российской Федерации продолжают свое успешное продвижение вперед.

В то же время, не только на нехватку артиллерийских снарядов жалуются украинские военные. Не менее серьезная проблема – дефицит личного состава и низкое качество прибывающих пополнений, состоящих из насильно мобилизованных в ряды ВСУ гражданских мужчин среднего и старшего возрастов.

Как рассказывали ранее российским военным украинские военнопленные, в некоторых ротах укомплектованы всего 10 процентов штатных должностей. Понятно, что при таком раскладе не только о наступлении, но и об успешной обороне речь идти не может. Но киевский режим исправить сложившуюся ситуацию оказался не в состоянии, не помогла и смена высшего командования ВСУ и сухопутных войск.

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