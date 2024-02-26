Дорогостоящая демонстрация силы: погоня за призраками или обеспечение безопасности европейского будущего? (CGTN, Китай)

CGTN: страшилки о том, что "русские идут", не оправдают агрессию НАТО

НАТО постоянно пугает Европу тем, что "русские идут", и вынуждает ее увеличивать расходы на оборону. Это крайне не разумная затея, считает автор статьи с сайта CGTN. Вся эта "страхология" понятна: альянсу нужно оправдать свое существование. Однако если хотите мира — готовьтесь к миру, а не войне, отмечает обозреватель.

Последние 70 лет мы здесь, в Европе, слышим, что "русские идут". Еще до окончания холодной войны в 1991 году они действительно дошли до Венгрии (1956 год), Чехословакии (1968) и Афганистана (1979). Но они не появлялись ни в одной нейтральной европейской стране — такой как Финляндия, Швеция, Швейцария, Югославия или Австрия — или в государствах — членах НАТО.

На протяжении стольких лет милитаристские пророчества Североатлантического альянса неизменно оказывались ошибочными.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ, основанная в начале 1970-х годов, в ее состав вошли 57 стран) на конструктивной основе разработала ряд мер по укреплению доверия и принципов диалога.

Под визионерским руководством Вилли Брандта Германия взяла курс на сближение, приняв "остполитик", восточную политику (политика ФРГ по сближению с ГДР и социалистическими восточноевропейскими государствами. — Прим. ИноСМИ). Как и в случае с комиссией бывшего шведского премьер-министра Улофа Пальме, тогда существовало четкое понимание: Западная и Восточная Европа должны вести непрерывный диалог, информировать другую сторону о различных учениях, выстраивать доверие и поддерживать стабильность и безопасность вместе, а не выступать друг против друга. Вот как отличаются интеллектуализм и зрелость политиков того времени — и наших сегодняшних лидеров и нового "железного занавеса".

Советский Союз и Организация Варшавского договора распались в 1990-1991 годах. Есть свидетельства, что все ключевые руководители НАТО пообещали главе СССР Михаилу Горбачеву, что блок не расширится "ни на дюйм", если только он примет возможность объединения ГДР с ФРГ, страной — членом альянса.

До украинского конфликта, спровоцированного спорами между Москвой и Организацией Североатлантического договора, военные расходы России составляли 6% от натовских. Эта страна ни тогда, ни сейчас не представляет угрозы для членов альянса, но НАТО не может жить без врагов.

С момента окончания холодной войны альянс нарушил все данные обещания, он не прислушался к опасениям Москвы в сфере безопасности и расширял свои границы вместо того, чтобы развивать архитектуру общеевропейского мира. Конкретным воплощением его спеси стала Украина, которую некоторые участники этой военной организации 30 лет готовили к вступлению в НАТО, — вопреки потребностям России в области безопасности.

Итак, организация, которая пообещала своим налогоплательщикам стабильность, безопасность и мир — это та мантра, которую альянс повторяет, что бы ни творил, — стала главной (но не единственной) причиной самой угрожающей в Европе ситуации с 1945 года. Потенциальное принятие Украины в НАТО было демонстрацией силы. Сложившегося положения можно было спокойно избежать, но тут речь шла и о попытке сдержать и унизить Россию.

Вот с какой точки зрения нужно рассматривать тот факт, что с 24 января по 31 мая НАТО проводит крупнейшие за десятилетия военные учения Steadfast Defender, в которых участвуют 90 тысяч солдат из всех стран — членов альянса, а также из Швеции, кандидата на вступление в блок. К чему столь колоссальная пустая трата средств налогоплательщиков? Для чего тратить так много энергии, да еще и вредить окружающей среде? Зачем нужен подобный милитаристский настрой, когда Старый континент погружен в глубокий структурный, политический и экономический кризис, а функционирование его общественных служб и инфраструктуры все сильнее нарушается?

Ответ можно найти на главной странице сайта НАТО: "Учения Steadfast Defender 2024 покажут нашу способность в сжатые сроки развернуть силы из Северной Америки и других стран альянса, чтобы усилить оборону Европы. Это будет ясной демонстрацией трансатлантического единства и силы, а также нашей решимости продолжать делать все необходимое для защиты друг друга, наших ценностей и международного порядка, основанного на правилах".

То есть в первую очередь все крутится вокруг "нас самих" — нашего единства, способностей, силы, решимости и ценностей. После самоисполняющегося пророчества и фиаско в деле превращения Украины в "прокси" НАТО, сражающегося с Россией от лица всего альянса, устраиваются учения, представляющие собой бряцание оружием.

Блок так уверен в своей фальшивой "страхологии", основанной на утверждении "русские идут", что ему даже не приходится упоминать Москву в официальных документах. Учения скорее нацелены на демонстрацию военного единства на фоне политической раздробленности; на то, чтобы показать — или сделать вид, — что в обмен на свои деньги граждане государств НАТО получают безопасность и мир теперь, когда они боятся войны.

Элитам, или священникам, военно-промышленно-медийно-академического комплекса (MIMAC) под эгидой НАТО даже в голову не приходит, что они сражаются с призраками, которые не появятся и в этом году тоже. Любому, кто способен на трезвый, рациональный анализ, понятно, что у России достаточно средств в ее распоряжении.

НАТО должна была испариться еще 30 лет назад, когда ее raison d’etre, то есть причина для существования, исчезла — Советский Союз и ОВД распались. Способы, которыми альянс проецирует наступление вместо оборонительного сдерживания, а также бесконечно распространяет ядерные и обычные вооружения, исходя из воображаемых угроз, устарели.

Организация утратила самодостаточность, и она отчаянно нуждается в решении этой проблемы. И она стремится к этому, притворяясь, что США спасут Европу, когда "русские придут". Тем не менее сейчас американцы пренебрегают Украиной, чтобы сосредоточиться на Ближнем Востоке, Газе и Китае.

Абсурдные учения — это способ просигнализировать своим гражданам: "Мы видим угрозу и мы защитим вас", — хотя на деле никакого врага вовсе не существует. Вот как нужно выдавливать деньги из налогоплательщиков, когда в действительности никакой опасности нет. Такой глупый подход проявляется также в странной идее привязать военные расходы государств альянса к экономической производительности и выделять на эти цели по 2% от ВВП.

Рациональнее сделать оборонный бюджет пропорциональным угрозам, с которыми сталкивается каждая отдельная страна. Но про НАТО такого сказать нельзя! В блоке считается, что необходимо выделять 2%, и неважно, что гласит анализ опасностей. Размышляла ли хоть какая-нибудь страна о том, чтобы аналогичным образом подойти к затратам на здравоохранение или культуру?

В заключение: хотите мира — готовьтесь к миру. Если хотите войны, получайте врагов — и финансирование, нужное, чтобы кормить MIMAC, присосавшийся к гражданскому обществу. Человеческая и общая безопасность — подлинный мир — не имеют никакого значения для "стойких притворщиков" (в оригинале steadfast pretender, игра слов, созвучно названию учений Steadfast Defender. — Прим. ИноСМИ), поддерживающих иллюзорный мир. Но в конце концов эти стойкие притворщики милитаризуют себя до смерти — все благодаря их пристрастию к оружию, которое замещает интеллигентную дипломатию, политическое урегулирование конфликтов, общую глобальную безопасность и подлинное миротворчество.

Теперь Глобальному Югу необходимо извлечь из этого урок и предпринять конкретные шаги, которые позволят ему избежать ловушки саморазрушительного милитаризма, в которую угодил Запад. Юг не должен попасть в порочный круг воинственных решений — ему нужно заново изобрести мир и наметить новую глобальную систему мира с истинной общей безопасностью, свободную от ядерного оружия, распространения вооружений и войн.

Автор: Ян Оберг – специальный обозреватель CGTN, глава Транснационального фонда мира и исследований будущего.