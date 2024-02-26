«По мощи превосходит многие эсминцы»: ВМС Китая приняли в строй корабль Xianyang класса Type 055

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На днях ВМС НОАК приняли в строй очередной эсминец класса Type 055. Это новейшие корабли данной категории, строящиеся в Китае.

Как указывается в издании Global Times, Xianyang стал восьмым по счету эсминцем класса Type 055. При этом их постройка будет, скорее всего, продолжена [хотя серия этих кораблей должна была на нем закончиться].

Эсминцы Type 055 оснащены четырьмя газовыми турбинами QC-280 мощностью 28 МВт, обеспечивая максимальную скорость около 30 узлов. Корабли оборудованы передовыми системами РЭБ, двухдиапазонной радиолокационной системой с расширенными возможностями обнаружения и сопровождения целей, в том числе малозаметных объектов (РЛС состоит из четырех панелей с АФАР S-диапазона Type 346B Dragon Eye и меньших панелей X-диапазона). Имеющееся на борту радиоэлектронное оборудование позволяет воздействовать на вражеские спутники.

Type 055 является грозной силой, будучи оснащенным 112 ячейками ВПУ, которые содержат ЗУР, крылатые ракеты для нанесения ударов по наземным целям, ПКР. Также корабли этого проекта несут торпедное вооружение.

Эта мощь превосходит боевой потенциал многих современных эсминцев, предоставляя Type 055 возможность поражать широкий спектр целей в воздухе, море и на земле

- говорится в издании Navy Recognition.

Примечательно, что в отличие от классификации китайских военных, в НАТО Type 055 занесен в категорию крейсеров.