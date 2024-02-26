Войти
ТАСС

На Украине признали, что без ротации у военных не будет сил оборонять Киев и Харьков

400
0
0
Источник изображения: Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

Начальник штаба националистического формирования "Азов" (признано в РФ террористической организацией) Богдан Кротевич также отметил, что под угрозой находятся и другие города

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не смогут без ротации военных на передовой оборонять Киев, Харьков и другие города. Об этом заявил начальник штаба националистического формирования "Азов" (признано в РФ террористической организацией) Богдан Кротевич.

"Если сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые по году стоят на линии фронта, то у нас точно не будет войск, чтобы оборонять Харьков, Киев и так далее", - сказал он в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук, транслировавшейся на ее YouTube-канале.

8 февраля газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных сообщила о нехватке личного состава в сухопутных силах и падении боевого духа. По ее данным, неукомплектованность привела к невозможности осуществлять своевременную ротацию военнослужащих.

В тот же день Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), законодательная инициатива фактически делает невозможной демобилизацию. Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор продлевалась 10 раз. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
10.11.2023
Российский флот интенсифицировал боевую подготовку
15.05.2023
Военкор Сладков: Долой тех, кто мешает достигать победы
31.08.2022
В Кремле заявили, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
25.02.2022
Через тернии к пятому поколению
21.08.2020
Украина и перспективы Союзного государства России и Белоруссии
23.09.2019
"Даже думать не хочется об этом": Шойгу о войне с Украиной
15.05.2014
«Мистраль» дует со стороны США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО