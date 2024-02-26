Войти
Военное обозрение

«ВМС Китая могут превзойти западные авианосцы»: на палубе Liaoning замечены макеты истребителей J-15 и J-35

402
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Иллюстративное фото

В последние дни в сети появились новые изображения Liaoning (CV-16), первого авианосца ВМС Китая. На них были замечены полноразмерные макеты «стелс»-истребителя Shenyang J-35 и самолета более раннего поколения J-15.

J-35 будет играть ведущую роль при ведении боевых действий, достигая превосходства в воздухе и прорывая оборону противника, в то время как J-15 будет сосредоточен на противокорабельных атаках. Благодаря совместному использованию этих двух самолетов ВМС Китая могут превзойти боевые возможности других западных авианосцев

- полагают в издании Zona Militar.

Источник изображения: topwar.ru

J-35 управляется одним пилотом и имеет длину 17,3 м. Его размеры, включая размах крыльев 11,5 м и высоту 4,8 м, оптимизированы для совместимости с авианосцами. Максимальная взлетная масса составляет 28 т. Самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями WS-13, каждый из которых обеспечивает тягу 56,75 кН, которая увеличивается до 87,2 кН на форсаже, позволяя самолету развивать скорость до 1,8 Маха на больших высотах и 1,14 Маха над уровнем моря.

Оснащенный 6 точками подвески и внутренним отсеком для вооружения, J-35 способен нести до 8 тонн боеприпасов, в том числе ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, сверхзвуковые ракеты класса «воздух-поверхность» и бомбы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-15
WS-13
Проекты
Авианосец
Похожие новости
16.06.2023
Пекин приготовил «морской меч» против американцев
26.02.2021
FC-31 – будущее палубной авиации Китая?
16.01.2013
Китайский авиапром: подвиг конструктора
07.11.2012
Подходящая модель
02.11.2012
Китай провел испытания нового истребителя пятого поколения J-31 - СМИ
28.06.2011
Американские эксперты определили возможности китайского палубного истребителя J-15 и не исключили появление двухдвигательного палубного J-10
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО