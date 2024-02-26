«ВМС Китая могут превзойти западные авианосцы»: на палубе Liaoning замечены макеты истребителей J-15 и J-35

Источник изображения: topwar.ru

Иллюстративное фото

В последние дни в сети появились новые изображения Liaoning (CV-16), первого авианосца ВМС Китая. На них были замечены полноразмерные макеты «стелс»-истребителя Shenyang J-35 и самолета более раннего поколения J-15.

J-35 будет играть ведущую роль при ведении боевых действий, достигая превосходства в воздухе и прорывая оборону противника, в то время как J-15 будет сосредоточен на противокорабельных атаках. Благодаря совместному использованию этих двух самолетов ВМС Китая могут превзойти боевые возможности других западных авианосцев

- полагают в издании Zona Militar.

Источник изображения: topwar.ru

J-35 управляется одним пилотом и имеет длину 17,3 м. Его размеры, включая размах крыльев 11,5 м и высоту 4,8 м, оптимизированы для совместимости с авианосцами. Максимальная взлетная масса составляет 28 т. Самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями WS-13, каждый из которых обеспечивает тягу 56,75 кН, которая увеличивается до 87,2 кН на форсаже, позволяя самолету развивать скорость до 1,8 Маха на больших высотах и 1,14 Маха над уровнем моря.

Оснащенный 6 точками подвески и внутренним отсеком для вооружения, J-35 способен нести до 8 тонн боеприпасов, в том числе ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, сверхзвуковые ракеты класса «воздух-поверхность» и бомбы.