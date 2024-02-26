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ТАСС

Кулеба: Киев заключает соглашения о гарантиях со странами Запада, чтобы его не "кинули"

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 29 ноября 2023 года
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 29 ноября 2023 года.
Источник изображения: Johanna Geron/Reuters

По словам министра иностранных дел Украины, те, кто "болтают" об усталости Запада от Киева, якобы подыгрывают "российскому нарративу"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Украины не считают, что страны Запада испытывают усталость от Киева, но все равно подписывают с ними соглашения о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности, чтобы Украину не "кинули". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, те, кто "болтают" об усталости Запада от Украины, якобы подыгрывают "российскому нарративу". "Две недели назад Евросовет принимает решение по созданию фонда в €50 млрд  [на четыре года для Киева]. Они бы сделали такое, если бы устали от Украины?", - задался Кулеба вопросом в интервью, размещенном в YouTube-канале Мюнхенской конференции по безопасности.

В то же время министр считает, что подписание Украиной соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией означает, что "завтра поток оружия из этих стран не остановится, и не остановится послезавтра, и послепослезавтра". "Эти страны взяли на себя обязательства продолжать предоставлять нам военную помощь, оружие в конкретно определенных сферах, в которых они имеют лучшие возможности. Мы получили политическую гарантию того, что, извините, нас не "кинут", - добавил Кулеба.

Западные СМИ и эксперты все чаще отмечают усталость Запада от конфликта на Украине. Противоречия между Киевом и партнерами лишь обострились на фоне провала объявленного Киевом контрнаступления. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. Усталость стран Запада от конфликта на Украине признавали и их лидеры, в том числе президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа.

Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях подписать с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. 12 января такой договор был заключен между Украиной и Великобританией, 16 февраля Киев подписал аналогичные соглашения с Германией и Францией. Они заключены на 10 лет. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в этих договорах нет речи о "гарантиях", но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, и ничего сверх этого никто не обещает. 

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