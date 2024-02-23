В Турции призвали США сказать правду о ядерном потенциале Израиля (Yeni Safak, Турция)

США должны признать ядерный потенциал Израиля, пишет YŞ. Политика отрицания Америкой наличия у Тель-Авива ядерного оружия становится все более бессмысленной, особенно в период, когда израильские официальные лица грозятся применить его в секторе Газа, отмечает автор.

Кадир Устюн (Kadir Üstün)

В статье The Washington Post был озвучен призыв о том, что США должны начать говорить правду о ядерном потенциале Израиля. В публикации за подписью экспертов в вопросе о распространении ядерного оружия отмечается, что американские государственные чиновники отрицают наличие у Израиля ядерного оружия на основании секретного президентского приказа, действующего на протяжении 60 лет. Эксперты отмечают, что эта политика становится все более бессмысленной, особенно в период, когда израильские официальные лица грозятся применить ядерное оружие в секторе Газа, и препятствует способности Америки эффективно прорабатывать сценарии регионального конфликта. Хотя такого рода призывы не новы, эти дискуссии, можно сказать, указывают на изменение восприятия Израиля в американской общественности и ставят под сомнение политику Америки в его отношении.

"Ни подтверждать, ни отрицать"

Всем известно, что Израиль обладает ядерным оружием, и израильские политики тоже часто не боятся гордо намекнуть на этот потенциал. Крайне правые политики Израиля даже призывали сбросить атомную бомбу на сектор Газа. Однако Израиль, несмотря на наличие ядерного оружия, не хочет оказаться в положении, которое потребует от него стать участником международных соглашений, препятствующих распространению ядерного оружия. Официально придерживаясь позиции "ни подтверждать, ни отрицать", Израиль старается избежать ограничений, которые могут быть наложены на его ядерный потенциал. В то же время он получает выгоду от ядерного сдерживания, поскольку известен как ядерная держава, не выполняющая при этом соответствующих обязательств. США же предпочитают поддерживать это привилегированное и неоднозначное положение Израиля в целях предотвращения распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке.

Эта политика опирается на секретное соглашение, заключенное между американским президентом Ричардом Никсоном и премьер-министром Израиля Голдой Меир в 1969 году. Оно предусматривало обеспечение секретности израильского ядерного оружия взамен на поддержку США со стороны Израиля в холодной войне и не позволяло арабским государствам получить этот потенциал от русских. С другой стороны, Иран пользуется правами, предусмотренными Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который он подписал в 1968 году и ратифицировал в 1970 году, но при этом также должен соблюдать налагаемые им ограничения. В то время как Иран настаивал на своем праве на обогащение урана, вытекающем из ДНЯО, вскрывшаяся секретная деятельность на его ядерных объектах повлекла за собой давление со стороны международного сообщества. Запад, не доверяющий иранскому режиму, который также чинит препятствия в попытке избежать открытия своего ядерного потенциала для инспекций, давно пытается решить "ядерный кризис" путем расширения гарантий. В то время как Иран много лет подвергается санкциям и давлению, Израиль, который, как известно, провел ядерное испытание в 1979 году в нарушение Договора о запрещении испытаний ядерного оружия, не сталкивается с каким-либо давлением, что является серьезным противоречием.

Ядерный (дис)паритет

Отказ от официального признания израильского ядерного потенциала не позволяет Ирану пойти по тому же пути, что и Израиль. Поскольку Израиль не подписал ДНЯО, он не обязан быть открытым для международных инспекций или предоставлять какие-либо гарантии относительно своей ядерной программы. Израиль продолжает сохранять привилегированное положение при поддержке США, тогда как такие политики, как Нетаньяху, пытаются убедить США полностью уничтожить ядерный потенциал Ирана. Вашингтон избегает прямой конфронтации с Ираном, однако продолжает оказывать всевозможную военную помощь Израилю в соответствии с принципом "сохранения военного превосходства еврейского государства", как того требуют американские законы. С другой стороны, также известно, что Иран стоит на пороге обладания ядерным оружием и единственное, чего ему не хватает, – это политического решения в этом отношении. Принятие Ираном данного решения с высокой долей вероятности заставит такие страны региона, как Саудовская Аравия, Египет и Турция, нарастить усилия по овладению ядерным оружием. Иран предпочитает оставаться на этом пороге, поскольку превращение в ядерную державу ухудшит отношения Ирана с Россией и Китаем и создаст сильное международное давление на него.

Израиль хочет лишить Иран выгодной позиции, сохранив при этом свое особое положение. США осознают, что они не смогут добиться этого путем военного вмешательства, поэтому желают держать иранский потенциал под контролем путем переговоров, однако эта политика, очевидно, тоже не достигает успеха. Тот факт, что США продолжают игнорировать израильскую ядерную программу, на самом деле также подрывает их позиции в переговорах с Ираном.Будучи не в силах дать Ирану какие-либо гарантии относительно ядерной позиции Израиля, Вашингтон также не может помешать Тегерану стремиться к ядерному сдерживанию. Другими словами, то, что США продолжают поддерживать привилегированное положение Израиля в ядерном вопросе, подрывает ядерные переговоры с Ираном. Американскому государству, разумеется, непросто официально признать наличие у Израиля ядерной программы, и такой шаг будет иметь серьезные правовые последствия. Байдену, который оказывает Израилю столь активную поддержку, очень трудно пойти на такой политический шаг, однако это крайне важно с точки зрения возможности США пересмотреть свою региональную политику.

Тот факт, что ядерный потенциал Израиля начинают обсуждать в американской общественности, хотя и в ограниченной степени, также отражает беспокойство, вызванное политическими издержками, которые Израиль создал для США на фоне кризиса в секторе Газа. Можно сказать, что обвинения Израиля в военных преступлениях и геноциде поставили американских либералов в очень затруднительное положение и привели к обсуждению всех тем, связанных с Израилем. Возможность сформировать политику США на Ближнем Востоке, основанную на фактах и свободную от идеологических навязчивых идей, зависит от способности американского руководства поставить под вопрос каждое измерение своих отношений с Израилем. В год выборов такой расчет не представляется возможным, тем не менее можно сказать, что политика США в отношении Израиля вступает в период серьезных сомнений.