Захарова заявила, что Россия высоко ценит непредвзятый подход Египта к событиям на Украине

Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона благодарна египетским партнерам за их посреднические усилия при решении украинского кризиса

КАИР, 21 февраля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов и Анастасия Оляндэр/. Москва высоко ценит тот факт, что Египет проводит сбалансированную внешнюю политику и имеет непредвзятую позицию в отношении событий на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая с видеообращением на первом заседании дискуссионного клуба Центра Евразийско-Арабских исследований, которое состоялось в Каире.

"Россию и Египет связывают давние традиции дружбы и стратегическое партнерство, которое продолжает укрепляться. Особого уважения заслуживает сбалансированное внешнеполитическое мнение Каира и непредвзятость подхода к событиям на Украине", - подчеркнула Захарова. Официальный представитель МИД РФ добавила, что российская сторона благодарна своим египетским партнерам за их посреднические усилия при решении украинского кризиса.

Как отметила Захарова, Россия предлагает международному сообществу честное и добросовестное сотрудничество, и особую роль в этом суждено сыграть международным и региональным организациям - например, группе БРИКС, членом которой Египет официально стал 1 января 2024 года. Подобные объединения, по мнению представителя МИД РФ, "отвергают сами понятия разделения, сегрегации, колониализма и унижения" и потому могут стать основой для плодотворного взаимодействия между странами-членами в дальнейшем.

Прообраз многополярного мира

"Мы исходим из того, что Египет прежде всего преследует и защищает свои собственные национальные интересы, и он не собирается ими поступаться, поэтому Каир сам видит, что ему более приемлемо", - указал в беседе с корреспондентом ТАСС посол Российской Федерации в Египте Георгий Борисенко. По его убеждению, одним из шагов, которые показывают, что Каир сделал "абсолютно сознательный и свободный выбор, стало вступление Египта в группу БРИКС". "Мы думаем, что наши египетские друзья заранее убедились, что эта группа представляет собой формат для равноправного сотрудничества, которое позволяет развивать взаимодействие в разных областях: и в экономике, и в гуманитарной сфере - и при этом не поступаться национальными интересами", - добавил российский посол. По словам Борисенко, "фактически формат БРИКС во многом может служить прообразом многополярного мира, когда разные государства, в том числе ведущие страны из разных регионов взаимодействуют на равной основе и договариваются, находят взаимоприемлемые решения, которые позволяют продвигать общие интересы и одновременно отстаивать их собственные приоритеты".

"Россия придерживается понимания, что происходит становление многополярного мира, и мы убедились, что большинство египетских экспертов придерживаются аналогичной точки зрения", - сказал посол. В ходе сегодняшней встречи, добавил Борисенко, высказывались мнения, что будущий мир стоит называть не "многополярным", а "плюралистическим", но, в принципе, "эти концепции, с нашей точки зрения, не очень отличаются друг от друга". По мнению российского посла, они подчеркивают, что мир уже не будет иметь одного гегемона, как было на протяжении нескольких десятилетий после распада Советского Союза, когда США единолично пытались править миром, и все убедились, что это единоличное правление не приносит никому ни блага, ни экономической выгоды, кроме самого этого гегемона". "Во многом понимание тех тенденций, куда движется современный мир, в России и Египте совпадает", - указал Борисенко.

Он также отметил, что "не может с уверенностью сказать, каким будет будущий многополярный мир", но предположил, что "в него впишется и Запад, если перестанет считать себя выше всех". "Мы никого не отвергаем и считаем необходимым вместе построить такое мироустройство, которое было бы более справедливым, более устойчивым, и помогало бы всеобщему созидательному развитию", - резюмировал посол России в Египте.

Центр Евразийско-Арабских исследований был основан в Каире в 2021 году и является независимым исследовательским учреждением, которое изучает вопросы взаимодействия евразийских стран между собой и с западными партнерами. Центр исследует геополитические, социо-культурные и исторические аспекты в развитии не только России и стран СНГ, но и таких государств, как Афганистан, Бангладеш, Индия, Иран, Китай, Пакистан и Турция.