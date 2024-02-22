МИД РФ: в договорах Киева с тремя странами Европы по безопасности нет речи о "гарантиях"

В рамках этих документов Берлин намерен выделить Киеву до конца 2024 года €7 млрд военной помощи и €6 млрд - в последующие годы, Париж - €3 млрд в этом году, отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Соглашения Киева с Берлином, Лондоном и Парижем на Украине уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" во всех трех документах нет и речи. Об этом говорится в распространенном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

"На прошлой неделе [президент Украины Владимир] Зеленский, традиционно гастролируя по европейским столицам с протянутой рукой, подписал "соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности" с Германией и Францией, аналогичные подписанному в январе этого года между Киевом и Лондоном. В рамках этих документов Берлин намерен выделить Киеву до конца 2024 года €7 млрд военной помощи и €6 млрд - в последующие годы, Париж - €3 млрд в этом году", - отметила дипломат.

"Данные соглашения на Украине уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" во всех трех документах нет и речи, - подчеркнула Захарова. - В них лишь констатируется то, что и так делается. Ничего сверх этого Киеву никто не обещает".

Дипломат указала, что цена западных "гарантий" в отношении Украины хорошо известна. "В феврале 2014 года Берлин, Париж и Варшава "гарантировали" выполнение соглашения Виктора Януковича и оппозиции, но ничего не сделали для его реализации. В феврале 2015 года Германия и Франция брали на себя роль "гарантов" минского "Комплекса мер", который сами же и похоронили вместе с Киевом, обманув все мировое сообщество. А ведь это был документ, одобренный резолюцией СБ ООН и ставший неотъемлемой частью международного права", - добавила она.

Захарова подчеркнула, что "сегодня, вновь протягивая "пряник" киевскому режиму, западники преследуют одну цель - превратить Украину в бесправную колонию и использовать ее как инструмент против России. "Их "гарантии" не стоят ровным счетом ничего", - заключила она.