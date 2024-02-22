«Больше похож на легкий самолет»: Израиль разработал новый тактический беспилотник Hermes 650 Spark

На площадке Сингапурского авиашоу израильская компания Elbit Systems представила свою новую разработку – тактический беспилотник Hermes 650 Spark, способный одновременно выполнять различные боевые задачи.

Новый БПЛА в отличие от предыдущих представителей своего семейства больше похож на легкий самолет

- говорится в издании EDR Magazine.

Он имеет прямое крыло без законцовок, расположенные под прямыми углами стабилизаторы и киль в хвостовом оперении, двигатель в передней части, приводящий в действие трехлопастный винт, и фиксированное трехопорное шасси.

Беспилотник с максимальной взлетной массой 650 кг способен работать с коротких ВПП: для подъема в воздух требуется разбег на дистанции в 200 метров. БПЛА оснащен функциями автоматического маневрирования, взлета и посадки. Время полета Hermes 650 составляет до 24 часов при полной загрузке топлива (140 кг), эксплуатационный потолок – 6700 метров, диапазон скоростей варьируется от 55 до 120 узлов.

Hermes 650 может перевозить 260 кг полезной нагрузки, включая топливо. При этом доступны два основных многоцелевых отсека для ее размещения: передний способен вместить 70 кг, а задний до 100 кг. Три точки подвески под каждым крылом могут использоваться для размещения модулей различных типов: оптико-электронного оборудования, радара или систем радиоэлектронной борьбы. Также на них могут быть размещены ракеты.

Дальность связи с БПЛА составляет 300 км без учета спутниковой коммуникации.

В настоящее время Hermes 650 проходит летные испытания и будет готов к серийному производству через год.