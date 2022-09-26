Минобороны Таиланда заключило контракт на закупку БЛА "Гермес-900"

ЦАМТО, 23 сентября. Командование ВМС Таиланда заключило с израильской компанией Elbit Systems контракт на закупку неназванного количества БЛА "Гермес-900", предназначенных для патрулирования на море.

Соглашение было подписано в штабе ВМС Таиланда в Бангкоке. По информации Flightglobal.com, стоимость продажи оценивается в 4 млрд. бат (107 млн. долл.). Поставки будут выполнены в течение 2022-2025 ф.г. (2022 ф.г. в Таиланде начинается в октябре).

БЛА предназначены для охраны территориальных вод Таиланда, морских путей сообщения, поддержки операций по обеспечению безопасности на море, разведки и целеуказания.

Таиланд станет третьей страной АСЕАН, которая примет на вооружение БЛА "Гермес-900" после Сингапура и Филиппин. Всего же "Гермес-900" закупили более 10 стран мира.

Как сообщал ЦАМТО, управление закупок ВМС Таиланда в декабре 2021 года объявило тендер на поставку БЛА класса MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) для применения с береговой авиабазы. Определенный по средним ценам на рынке бюджет проекта составил 3,962 млрд. бат (118,69 млн. долл.). Закупаемые БЛА предназначены для выполнения задач контроля территориальных вод Таиланда, охраны морских путей сообщения, поддержки операций по обеспечению безопасности на море, ликвидации последствий стихийных бедствий, а также проведения поисково-спасательных операций. БЛА должны состоять на вооружении страны-производителя и/или поставляться на экспорт.

Первоначально в числе потенциальных претендентов на поставку были названы Elbit Systems (Израиль) с "Гермес-900", Israel Aerospace Industries (IAI) с "Херон-TP", китайская Aviation Industry Corporation of China (AVIC) с "Винг Лунг 2" и американская General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) с MQ-9 "Рипер". Позднее стало известно об участии в конкурсе и неназванной турецкой компании. По информации тайских СМИ, в рамках бюджета поставщики из Китая и Турции предложили три БЛА, Elbit Systems – семь, IAI – пять. Американское предложение было признано не соответствующим требованиям.

В июле 2022 года командование ВМС Таиланда объявило о победе в конкурсе израильской компании Elbit Systems, предложившей БЛА "Гермес-900 HFE" (High Fuel Engine). Общая стоимость пакета закупки составит около 4 млрд. батов.

Предполагается, что поставленные Таиланду БЛА не будут нести вооружения, однако они будут полностью оснащены аппаратными средствами и программным обеспечением для его установки в перспективе.