Дроны-хищники собираются в стаи

Развитие барражирующих боеприпасов в Израиле и Турции

Барражирующие боеприпасы стали одним из динамично развивающихся направлений в беспилотной технике, которое уже сформировало отдельный класс соответствующих систем. Основная идея, лежащая в основе барражирующих боеприпасов, – создание относительно недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных вести не только разведку и наблюдение, но и поражать обнаруженные цели при помощи интегрированной в конструкцию боевой части. Подобный подход имеет несколько ключевых преимуществ, включая сокращение времени выполнения цикла «обнаружение-поражение» и повышение результативности и эффективности действий в целом.

РАЗЯЩАЯ «ГАРПИЯ»

Одним их первых барражирующих боеприпасов в мире стал израильский Harpy. Этот всепогодный БПЛА-«камикадзе» был создан израильским государственным авиастроительным объединением Israel Aerospace Industries (IAI) в конце 1980-х годов. Название аппарата происходит от древнегреческих гарпий (в английской огласовке) – мифических полуженщин-полуптиц, мстительных и злобных существ, налетающих, как ветер, и похищающих человеческие души.

БПЛА Harpy с максимальной взлетной массой 125 кг был предназначен для борьбы с радиолокационными станциями (РЛС) противника и оснащался пассивной радиолокационной головкой самонаведения, являясь, по сути, аналогом противорадиолокационной ракеты. Аппарат был способен выполнять запрограммированный полет с последующим барражированием над заданным районом и поиском источников радиолокационного излучения. В случае обнаружения цели Harpy пикировал на нее, поражая встроенной осколочно-фугасной боевой частью.

Формально говоря, израильтяне были не первыми, кто предложил концепцию барражирующих боеприпасов. К примеру, в США с начала 1980-х годов разрабатывался реактивный противорадиолокационный барражирующий боеприпас AGM-136 Tacit Rain-bow. Данный проект преследовали технические проблемы, в том числе с управлением БПЛА, и в 1991 году американское Министерство обороны, не увидев в нем перспектив, приняло решение о его закрытии.

Первым заказчиком системы Harpy стали ВВС Израиля. Еще в начале 1990-х годов первое изделие семейства вывели на рынок, а вскоре появились и зарубежные заказы. В 1994 году был заключен контракт стоимостью в 55 млн долл. на поставку 100 Harpy в КНР. В дальнейшем эти БПЛА-«камикадзе» поступили на вооружение еще нескольких стран.

ЭВОЛЮЦИЯ БАРРАЖИРУЮЩИХ БОЕПРИПАСОВ ИЗРАИЛЯ

«Золотой век» в развитии барражирующих боеприпасов начался с 2010-х годов. Он был связан с отходом от первоначальной узкой задачи борьбы с противовоздушной обороной (ПВО) в пользу повышения универсализации аппаратов.

Прорывом в этом направлении стала система Harop, созданная израильской IAI на базе модели Harpy. Это уже был полноценный многоцелевой БПЛА с интегрированной боевой частью и командной системой наведения через установленную электронно-оптическую систему. Испытания системы Harop, начавшиеся в 2003 году, продлились несколько лет, после чего изделие поступило на вооружение ВВС Израиля.

В конце 2000-х начался международный маркетинг системы. Первым иностранным заказчиком стала Индия, подписавшая в сентябре 2009 года контракт на покупку десяти комплексов стоимостью порядка 100 млн долл. В том же месяце Германия договорилась приобрести партию БПЛА Harop. В адаптации систем под требования Бундесвера должна была участвовать группа Rheinmetall.

Еще одним из заказчиков системы Harop стал Азербайджан. Армия Азербайджана впервые применила Harop во время обострения карабахского конфликта 3 апреля 2016 года. В тот же день Министерство обороны Армении заявило об уничтожении этим аппаратом автобуса с добровольцами.

В 2016 году IAI на выставке в Сингапуре представила модель легкого барражирующего боеприпаса самолетного типа Green Dragon, а также мультикоптер Rotem. Еще один барражирующий боеприпас самолетного типа Mini Harpy, впервые показанный в феврале 2019 года на выставке Aero India в Бангалоре, заполнил нишу между аппаратами Green Dragon и Harop.

В работы по тематике барражирующих боеприпасов также вовлечен второй по значимости разработчик беспилотных систем в Израиле – компания Elbit Systems. Этой компанией создан впервые представленный в сентябре 2016 года аппарат Sky Striker, который базируется на беспилотной системе SkyLark 3 и наследует некоторые ее характерные черты и подсистемы.

Аппарат максимальной взлетной массой 35 кг может находиться в воздухе до двух часов, неся кумулятивную осколочную боевую часть массой от 5 до 10 кг. Система была приобретена Министерством обороны Израиля. Высказывались предположения, что израильскими силами в январе 2019 года для уничтожения на территории Сирии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» были использованы именно барражирующие боеприпасы Sky Striker.

Не осталась в стороне от тематики барражирующих боеприпасов и третья по величине компания беспилотной индустрии Израиля – Aeronautics Defense Systems (в 2019 году приобретена израильской государственной оборонной компанией Rafael). Здесь на волне тренда на разработку БПЛА-«камикадзе» был создан аппарат Orbiter 1K, предназначенный для борьбы с пехотой противника.

Аппарат построен на базе беспилотника Orbiter 2. Впервые он был продемонстрирован в ходе парижского авиасалона Ле-Бурже в 2015 году. Продолжительность барражирования составляет около двух-трех часов. Радиус действия – до 100 км. Барражирующий боеприпас способен нести осколочно-фугасную боевую часть массой около 2,2 кг, которая содержит 4 тыс. поражающих элементов из вольфрама.

В начале августа 2016 года компания Aeronautics объявила, что вскоре первый заказчик получил барражирующий БПЛА Orbiter 1К. С большой долей вероятности можно говорить о том, что этой страной является Азербайджан, поскольку впоследствии стало известно, что сборочное производство данной системы было организовано в Азербайджане на совместном предприятии AZAD Systems на базе производственного объединения «Шарг».

Занимаются барражирующими боеприпасами и другие израильские компании. Например, созданная в 2011 году небольшая частная компания UVision cпециализируется исключительно на этом направлении разработок. Компанией предлагается семейство систем HERO (ранее именовалось Wasp), в которое входят аппараты различного класса. В ее каталоге имеется девять систем, некоторые из которых, вероятно, еще не дошли до уровня серийного производства.

Четыре беспилотных аппарата – HERO-30, HERO-70, HERO-120 и HERO-400ЕС – выполнены с Х-образным крылом, плоскости которого раскладываются при запуске, и крестообразным хвостовым оперением. Четыре других типа беспилотных аппаратов – HERO-250, HERO-400, HERO-900 и HERO-1250 – реализованы по нормальной схеме с раскладывающимися в полетное положение консолями крыла и крестообразным хвостовым оперением. Компания предлагает свои HERO со стандартной универсальной боевой частью собственной разработки. Однако, по словам ее представителя, готова интегрировать боевую нагрузку сторонних производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗРАИЛЬСКИХ СИСТЕМ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

В августе 2017 года после публикации в израильской газете «Маарив» разразился громкий скандал, связанный с поставками израильских систем в Азербайджан. Согласно опубликованным данным, в ходе визита в Азербайджан делегации представителей Aeronautics азербайджанские военные попросили израильских инженеров продемонстрировать барражирующие боеприпасы в деле, нанеся удар по позициям в Нагорном Карабахе. Несмотря на отказ операторов участвовать в подобной «демонстрации», на нее дал согласие менеджмент компании, опасающийся сорвать сделку по поставке очередной партии систем.

В январе 2019 года стало известно, что Азербайджан приобрел партию Sky Striker. Они были использованы в июле 2020 года во время приграничного столкновения между Арменией и Азербайджаном.

В целом беспилотные системы, включая барражирующие боеприпасы, достаточно широко применялись Азербайджаном и в ходе обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха в 2020 году, в том числе против артиллерии, пусковых установок систем ПВО, а также против бронетехники. Однако по большинству известных в публичном поле эпизодов недостаточно данных как по типам применяемых аппаратов, так и по реальному ущербу.

ТУРЕЦКИЕ ДРОНЫ-КАМИКАДЗЕ

Турецкие разработки в области барражирующих боеприпасов представлены двумя системами, созданными компанией STM. Это Alpagu самолетного типа и Кargu Block II квадрокоптерного типа.

БПЛА-«камикадзе» Alpagu запускается из контейнера, после чего крыло и хвостовое оперение раскрываются в полетное положение, включается электродвигатель, вращающий толкающий винт. Размах крыла беспилотника – 1,25 м, взлетная масса – 1,9 кг. Аппарат оборудован двухканальной системой наведения, а наземный комплекс управления имеет программное обеспечение, помогающее оператору выявить цели. Для их поражения Alpagu несет 0,5–0,6 кг ударной нагрузки в виде ручной гранаты производства турецкой компании МКЕК. При этом возможно снаряжение боевыми частями других производителей. Радиус действия аппарата 5 км, продолжительность полета – 10 мин.

Боеприпас Kargu Block II представляет собой квадрокоптер взлетной массой 5 кг. Аккумуляторы обеспечивают БПЛА 25 минут нахождения в воздухе. Радиус действия составляет около 4 км, STM разработала для Kargu новую целевую подвеску, в том числе с осколочно-боевой частью массой 1,3 кг и термобарической боевой частью аналогичной массы.

Как утверждается, Kargu Block II могут формировать стаю из более чем 20 летательных аппаратов. Сообщалось, что барражирующие боеприпасы эксплуатируются в турецкой армии и специальных отрядах полиции.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

Появление многофункциональных систем барражирующих боеприпасов стимулировало значительный рост интереса к данной технике со стороны заказчиков с Ближнего и Среднего Востока. Для многих стран они стали возможностью получить «квазиударные» БПЛА, не инвестируя в закупку и последующую эксплуатацию соответствующих систем астрономические финансовые ресурсы.

Параллельно с технологическим усовершенствованием имеющихся систем меняются и тактические приемы их применения. Так, уменьшение размерности и удешевление беспилотных аппаратов стимулировало появление новой концепции – «стайного», или «роевого» применения. В настоящее время «стайное» применение представляется одним из основных направлений развития барражирующих боеприпасов на ближне- и среднесрочную перспективу.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.