По словам главы комитета по европейским делам Антона Хофрайтера, Киеву не хватает боеприпасов и поддержки со стороны Вашингтона

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Глава комитета по европейским делам Бундестага (парламент ФРГ) Антон Хофрайтер ("зеленые") полагает, что Украина не сможет начать наступление в текущем году. Свою точку зрения он высказал в эфире телеканала NTV.

В нынешнем конфликте, по мнению Хофрайтера, Украина пока в лучшем случае может предотвратить дальнейшее наступление России. "Крайне важно, чтобы украинской армии удалось удержать фронт в этом году", - утверждал политик. При этом он не считает, что Украина может начать наступление в этом году. Для этого, по словам Хофрайтера, Киеву не хватает боеприпасов и поддержки со стороны США. В то же время он высказал мнение, что, если производство боеприпасов и другого оборудования в Европе увеличится, Украина сможет выйти победителем из конфликта в 2025 году.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов.