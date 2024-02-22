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ТАСС

В ВСУ заявили, что используют все возможные ресурсы для возведения оборонительных рубежей

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ВСУ
ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

В командовании сил поддержки украинской армии уточнили, что рубежи включают укрепления из бетона и минные поля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Инженерные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют все возможные ресурсы для подготовки оборонительных рубежей. Об этом сообщили в командовании сил поддержки украинской армии.

"Инженерные войска возводят фортификации 24 часа в день семь дней в неделю. Все возможные ресурсы инженерных войск используются на полную мощность", - говорится в сообщении на странице командования в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Там уточнили, что оборонительные рубежи включают укрепления из бетона и минные поля.

После провала попытки украинских войск перейти в контрнаступление летом прошлого года в Киеве стали говорить о необходимости переходить к обороне. Власти страны в последнее время выделяют значительные средства на оборудование оборонительных рубежей. В конце ноября прошлого года была создана межведомственная рабочая группа, которая должна заниматься вопросами строительства фортификационных сооружений. Ее возглавили глава Минобороны Рустем Умеров и вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Круглосуточная работа группы устроена по принципу оперативного штаба. В свою очередь депутат Рады Александра Устинова в декабре 2023 года заявила, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений. 

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Страны
Россия
Украина
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