Войти
Lenta.ru

Турецкий истребитель пятого поколения совершил первый полет

154
0
0
Турецкий истребитель KAAN
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN.
Источник изображения: lenta.ru

Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет. Об этом со ссылкой на турецкий СМИ пишет РИА Новости.

Подробностей о полете не сообщается.

Агентство напоминает, что ранее неоднократно переносимые летные испытания планировалось провести в декабре 2023 года. В частности, это в августе 2023 года обещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а в январе того же года — генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котиль.

В сентябре 2022 года Турция представила макет истребителя на выставке Africa Aerospace and Defence в ЮАР.

27-тонный KAAN будет способен подниматься на высоту 17 километров и перемещаться на скорости до двух чисел Маха. Турция планирует приобрести 200-250 таких стелс-истребителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
ЮАР
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
14.10.2021
Турция хочет приобрести истребители F-16 Block 70
26.10.2020
Виртуально-политический F-35: имидж важнее
04.02.2020
Польша купила дорогостоящие американские F35 со скидкой
19.11.2019
Чемезов заявляет о готовности России поставить Турции истребители
08.05.2019
Уроки по С-400: турки сядут за парту вместе с китайцами
22.04.2019
В Турции заявили о готовности покупать российские истребители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"