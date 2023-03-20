Турецкий стелс-истребитель прошел рулежные испытания

Турецкий перспективный стелс-истребитель TF-X прошел рулежные испытания. Об этом пишет The Drive.

Издание допускает, что вслед за наземными испытаниями уже в этом году могут быть проведены летные. Изучив фотографии самолета на взлетно-посадочной полосе, в The Drive пришли к выводу, что, вероятнее всего, истребитель получил двигатели General Electric F110, собираемые в Турции.

В январе издание заметило, что перед фонарем кабины экипажа турецкого перспективного истребителя пятого поколения TF-X установлен датчик системы инфракрасного поиска и отслеживания, а под носовой частью — электрооптической системы наведения.

В том же месяце генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котиль в эфире телеканала CNN Türk сообщил, что турецкий истребитель пятого поколения совершит первый полет до конца 2023 года.