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Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли

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Проектное изображение перспективного турецкого истребителя TAI TF-X (c) TAI
Проектное изображение перспективного турецкого истребителя TAI TF-X (c) TAI.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Турецкий истребитель пятого поколения совершит первый полет до конца 2023 года. Об этом генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котиль сообщил в эфире телеканала CNN Türk, передает агентство Anadolu.

Изначально первый полет прототипа самолета планировали совершить в 2025 году, но в компании решили перенести полет. Котиль отметил, что специалисты TUSAŞ проводят повторные тесты основных систем самолета.

Перспективный самолет заменит истребители четвертого поколения F-16, которые планируют поэтапно снять с вооружения Военно-воздушных сил Турции.

В ноябре в публикации американского издания The Drive говорилось, что программа турецкого истребителя пятого поколения Turkish Fighter (TF-X) рискует столкнуться с серьезными проблемами.

В сентябре Турция представила макет TF-X на выставке Africa Aerospace and Defence. Темел Котиль сообщил, что новый самолет планируют передать турецким военным в 2029 году. В июле Управление оборонной промышленности Турции объявило конкурс на разработку двигателя для TF-X. Прототипы самолета могут получить американский силовой агрегат General Electric F110.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
F-16
Компании
General Electric
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
11.01.2023 01:18
Черт, а я уже позлорадствовать хотел!
0
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