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Турция представила макет истребителя пятого поколения

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Макет истребителя пятого поколения TF-X
Макет истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter) на выставке Africa Aerospace and Defence.
Источник изображения: wikiwand.com

Турция представила макет истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter) на выставке Africa Aerospace and Defence, которая проходит в ЮАР. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

По словам руководителя турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ Темеля Котиля, в 2025 году TF-X может совершить первый полет, а в 2029 году самолет планируют передать турецким военным.

В июле стало известно, что Управление оборонной промышленности Турции объявило конкурс на разработку турбовентиляторного двигателя для TF-X. Считается, что один из перспективных силовых агрегатов позволит самолету развивать скорость до 1,8 числа Маха.

В декабре 2021 года Defense News сообщило, что TF-X получит российские технологии и американский турбовентиляторный двигатель F110. Источник издания отметил, что Россия обладает технологией создания турбореактивных двухконтурных двигателей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
ЮАР
Проекты
Истребитель 5 поколения
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