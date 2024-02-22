Минобороны Великобритании объяснило «аномалией» неудачный пуск МБР Trident II с борта АПЛ HMS Vanguard

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Королевские ВМС Великобритании в очередной раз сели в лужу, попытавшись списать на некую "аномалию" неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с борта подводной лодки HMS Vanguard. Об этом пишет британская пресса.
Командование британских ВМС намеревалось продемонстрировать министру обороны Гранту Шаппсу возможности атомных субмарин, совершив показательный пуск МБР. Для этого министра пригласили на бот АПЛ, которая на одном из морских полигонов ВМС США у побережья Флориды совершила пуск ракеты. Ракета благополучно покинула пусковую шахту и упала в воду рядом с подлодкой.
- пишет The Sun.
По итогам "успешных" учений была назначена проверка, а ВМС начали поиски ракеты, затонувшей у берегов США. При этом в докладе Минобороны Соединенного королевства говорится, что экипаж в случившемся не виноват, субмарина тоже исправна, а виной всему случившемуся является "аномалия". При этом заявляется, что ядерные силы доказали свою "эффективность".
- говорится в документе.