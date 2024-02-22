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Военное обозрение

Минобороны Великобритании объяснило «аномалией» неудачный пуск МБР Trident II с борта АПЛ HMS Vanguard

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Источник изображения: topwar.ru

Королевские ВМС Великобритании в очередной раз сели в лужу, попытавшись списать на некую "аномалию" неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с борта подводной лодки HMS Vanguard. Об этом пишет британская пресса.

Командование британских ВМС намеревалось продемонстрировать министру обороны Гранту Шаппсу возможности атомных субмарин, совершив показательный пуск МБР. Для этого министра пригласили на бот АПЛ, которая на одном из морских полигонов ВМС США у побережья Флориды совершила пуск ракеты. Ракета благополучно покинула пусковую шахту и упала в воду рядом с подлодкой.

Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена (...) неудачный запуск (...) произошел, когда министр обороны Грант Шаппс находился на борту HMS Vanguard, чтобы наблюдать за испытаниями

- пишет The Sun.

По итогам "успешных" учений была назначена проверка, а ВМС начали поиски ракеты, затонувшей у берегов США. При этом в докладе Минобороны Соединенного королевства говорится, что экипаж в случившемся не виноват, субмарина тоже исправна, а виной всему случившемуся является "аномалия". При этом заявляется, что ядерные силы доказали свою "эффективность".

(...) Испытание подтвердило эффективность британских сил ядерного сдерживания, в котором мы абсолютно уверены. Во время испытания произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому вопросу

- говорится в документе.

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