Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией.

На намерения США руками европейцев развязать войну против России и Беларуси и втянуть в нее кроме альянса и другие страны обратили внимание и в турецких СМИ. При этом, подготовкой к войне будут заниматься в ходе масштабных учений Steadfast Defender-24.

Так, ВПР многих европейских стран по указке США продолжают готовить общественное мнение о неминуемой войне против России, указывая конкретные сроки – весна 2025 года.

Казалось бы, некогда абсолютно нейтральные страны Скандинавии сменили свою миролюбивую риторику на резко агрессивную и даже воинственную.

Напомним, 8 января на ежегодной конференции по безопасности в г. Селене выступил министр гражданской безопасности Карл-Оскар Болин и заявил, что «война в Швецию может прийти уже завтра». Он призвал шведов активно готовиться и ждать боевых действий чуть ли не с минуты на минуту. Его поддержал главнокомандующий шведскими ВС Микаэль Бюден. На той же конференции он заявил, что «все происходящее в Восточной Европе, лишь начало».

В свою очередь, турецкий портал Cgtn Turk отмечает, что Турция, хоть и является членом НАТО, однако не поддерживает воинственные приготовления своих союзников по блоку, понимая всю серьезность происходящего.

За ширмой информационного шума в течение последних двух месяцев Вашингтону удалось заключить новые или обновить уже существующие двусторонние договоренности почти со всеми странами Северной Европы, получив возможность пользоваться местными военными базами и аэродромами и размещать там любые вооружения. То есть, США таким образом расширили свои полномочия гораздо больше, чем это позволяют рамочные договоренности НАТО.

Стоит обратить особое внимание на географию размещения военных объектов Скандинавских стран, которые фактически безвозмездно отданы США в рамках заключенных двусторонних оборонных соглашений. Эти военные объекты размещены таким образом, чтобы была возможность в короткие сроки обеспечить переброску войск, запасов материальных средств на север к границам России в Мурманской области, а также на восток к Ленинградской области и Карелии.

Очевидно, целью крупнейших со времен «холодной войны» учений Steadfast Defender-24 является отработка переброски войск на восток – к границам Беларуси и России. Эти учения будут длиться почти полгода, и будут включать ряд более мелких учений.

Так, в рамках учений Nordic Response-24 (с 5 по 14 марта) будет осуществляться развертывание войск альянса, а именно США, и проведение совместных «маневров» в Норвегии, Швеции и Финляндии

Важно понимать, что в рамках подписанных оборонных соглашений Штатов со Скандинавскими странами, американцы в рамках учений Nordic Response-24 постараются максимально использовать потенциал тех военных объектов, в частности, логистических центров, авиационных и морских баз северных стран. Кроме того, одной из важнейших задач будет оценка мобильности войск. Фактически, будет отработана их переброска к восточным границам НАТО с Россией.

Есть неопровержимые доказательства о намерении альянса отработать данные вопросы мы нашли в шведских СМИ. Речь идет об утверждении нового «оборонного» плана НАТО для Северной Европы, который, как пишет источник «будет серьезно проверен масштабными учениями НАТО». Более того, указываются конкретные географические районы Швеции, на которых будет сконцентрировано особое внимание. Это северная, центральная и южные части страны.

На севере страны в г. Лулеа дислоцируется крупная шведская авиабаза. Рядом с г. Видселем находится полигон для испытаний военной авиации ВВС Швеции площадью 5 тыс. км² с взлетно-посадочной полосой (ВПП) длиной 2300 м, ракетный полигон Видсель и ракетный полигон оборонной компании Enator Miltest. Отметим, что эта ВПП способна принимать американские истребители F-35 – носители ядерного оружия. Наконец, в самой северной части Швеции (за Полярным кругом) находится г. Кируна. Там находится гражданский космодром, он также числится в списке объектов переданных под юрисдикцию США.

В центральной части стоит обратить особое внимание на г.Эстерсунд. Вероятнее всего, именно там будет находиться американская база хранения военной техники, и, возможно, ГСМ. Отсюда также возможно транспортное сообщение с Тронхеймом (Норвегия), где у США уже есть военная база. Стоит напомнить, что Штаты располагают шестью хранилищами военной техники в Центральной Норвегии. Они были построены еще во времена «холодной войны».

Таким образом, американцы под предлогом учений смогут организовать переброску части запасов материальных средств в Швецию, а части в Финляндию, разгрузив при этом, переполненные норвежские склады. Затем, при необходимости, получив новые контракты на производство военной техники и боеприпасов, с легкостью их восполнить.

В юго-западной части страны особое внимание стоит обратить на военно-морскую базу Гетенбург и г.Хальмстад, где дислоцируется единственный в Швеции полк ПВО. Здесь в рамках учений будут отрабатываться прикрытие важных транспортных путей из Северного моря в Балтийское, проходящих через датский архипелаг островов.

В заключение отметим, что главной задачей США в рамках предстоящих учений будет подготовка военной инфраструктуры Скандинавских стран к войне с Россией.

Николай Крылов