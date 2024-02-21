ВМС США израсходовали 100 ЗУР по несколько миллионов долларов каждая, отбиваясь от хуситов

С октября 2023 года, с момента последнего палестино-израильского обострения, и по настоящее время ВМС США израсходовали порядка 100 ЗУР семейства «Стандарт» (Standard) класса «земля – воздух» по ракетам и беспилотникам хуситов, запущенным из Йемена. Об этом 19 февраля написало американское издание The War Zone (TWZ), ссылаясь на отчет военных и сообщения в СМИ.
В публикации отмечается, что в отчете военных не указывается, какие именно типы ракет используют ВМС США, и не приводится какая-либо разбивка общего количества 100 ракет по вариантам. Было обращено внимание на то, что хуситы бьют не только по территории Израиля, но и по кораблям и судам в прилегающих к Йемену акваториях.
– говорится в репортаже программы CBS News «60 минут».
Но издание выяснило, что ВМС США стреляли типами SM-2 и SM-6 по угрозам со стороны хуситов. При этом, согласно бюджетным документам флота, новейшие серийные варианты SM-2 Block IIIC и SM-6 Block IA стоят около $2 млн и $4 млн за единицу соответственно. Причем стоимость единицы SM-6 Block IA соответствует цене, указанной в сюжете «60 минут».
SM-2 – это ЗУР средней и большой дальности, которые также могут иметь возможность нанесения вторичного удара по поверхности. SM-6 – более дальнобойное и в других отношениях более эффективное многоцелевое оружие с возможностями перехвата различных ракет, в том числе гиперзвуковых, и способностью поражать корабли и цели на берегу. Возможности корабельной ПРО стали новой горячей темой для дискуссий благодаря йеменским хуситам, которые оказались первыми, кто применил противокорабельные баллистические ракеты, представляющие большие проблемы для обороняющихся.
– заявил в репортаже заместитель руководителя Центрального командования (CENTCOM) США вице-адмирал ВМС Брэд Купер.
Было также уточнено, что хуситы не просто «бьют по баллистике», а сочетают упомянутые боеприпасы с крылатыми ракетами и беспилотниками, что еще больше усложняет всю картину угроз. Кроме того, они используют даже начиненные взрывчаткой безэкипажные катера и подводные аппараты, что расширяет перечень угроз. Действия хуситов привели к дискуссиям в США по поводу того, что корабельная оборона может быть продавлена и с этим нужно что-то срочно делать.
Согласно данным CENTCOM, с 19 октября 2023 года эсминцы ВМС класса «Арли Берк» (Arleigh Burke) сбили по меньшей мере 21 баллистическую и крылатую ракету хуситов и 67 БПЛА. Один только USS Carney (DDG-64 «Карни») осуществил минимум 43 перехвата. Американская авиация и иностранные военные корабли сбили дополнительные угрозы со стороны хуситов.
– подытожили в материале TWZ.