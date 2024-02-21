ВМС США израсходовали 100 ЗУР по несколько миллионов долларов каждая, отбиваясь от хуситов

С октября 2023 года, с момента последнего палестино-израильского обострения, и по настоящее время ВМС США израсходовали порядка 100 ЗУР семейства «Стандарт» (Standard) класса «земля – воздух» по ракетам и беспилотникам хуситов, запущенным из Йемена. Об этом 19 февраля написало американское издание The War Zone (TWZ), ссылаясь на отчет военных и сообщения в СМИ.

В публикации отмечается, что в отчете военных не указывается, какие именно типы ракет используют ВМС США, и не приводится какая-либо разбивка общего количества 100 ракет по вариантам. Было обращено внимание на то, что хуситы бьют не только по территории Израиля, но и по кораблям и судам в прилегающих к Йемену акваториях.

Мы узнали, что на данный момент во время этого кризиса ВМС выпустили около 100 своих ракет класса «земля – воздух» Standard, каждая из которых может стоить до 4 миллионов долларов

– говорится в репортаже программы CBS News «60 минут».

Но издание выяснило, что ВМС США стреляли типами SM-2 и SM-6 по угрозам со стороны хуситов. При этом, согласно бюджетным документам флота, новейшие серийные варианты SM-2 Block IIIC и SM-6 Block IA стоят около $2 млн и $4 млн за единицу соответственно. Причем стоимость единицы SM-6 Block IA соответствует цене, указанной в сюжете «60 минут».

SM-2 – это ЗУР средней и большой дальности, которые также могут иметь возможность нанесения вторичного удара по поверхности. SM-6 – более дальнобойное и в других отношениях более эффективное многоцелевое оружие с возможностями перехвата различных ракет, в том числе гиперзвуковых, и способностью поражать корабли и цели на берегу. Возможности корабельной ПРО стали новой горячей темой для дискуссий благодаря йеменским хуситам, которые оказались первыми, кто применил противокорабельные баллистические ракеты, представляющие большие проблемы для обороняющихся.

Если бы был пуск противокорабельной баллистической ракеты, то эта баллистическая ракета летела бы со скоростью около 5 Махов. Теперь просто сядьте на место капитана. У него есть от девяти до пятнадцати секунд, чтобы принять решение. Это напряженно

– заявил в репортаже заместитель руководителя Центрального командования (CENTCOM) США вице-адмирал ВМС Брэд Купер.

Было также уточнено, что хуситы не просто «бьют по баллистике», а сочетают упомянутые боеприпасы с крылатыми ракетами и беспилотниками, что еще больше усложняет всю картину угроз. Кроме того, они используют даже начиненные взрывчаткой безэкипажные катера и подводные аппараты, что расширяет перечень угроз. Действия хуситов привели к дискуссиям в США по поводу того, что корабельная оборона может быть продавлена и с этим нужно что-то срочно делать.

Согласно данным CENTCOM, с 19 октября 2023 года эсминцы ВМС класса «Арли Берк» (Arleigh Burke) сбили по меньшей мере 21 баллистическую и крылатую ракету хуситов и 67 БПЛА. Один только USS Carney (DDG-64 «Карни») осуществил минимум 43 перехвата. Американская авиация и иностранные военные корабли сбили дополнительные угрозы со стороны хуситов.

Сведения о том, что ВМС израсходовали около 100 ракет за последние четыре месяца или около того, показывают, какие ресурсы необходимы только для борьбы с серьезной и продолжающейся кампанией хуситов против судоходства. Еще более важно учитывать, что объем угроз в любом будущем высокоуровневом конфликте, в таком как конфликт против Китая на Тихом океане, затмит то, что наблюдается сейчас в Красном море и вокруг него

– подытожили в материале TWZ.