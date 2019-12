Отвага против гиперзвука: есть ли будущее у новых авианосцев ВМС США

Источник изображения: U.S. Navy photo by Erik Hildebrandt / wikimedia.org

Семьдесят восьмой по счету, атомный (с двумя атомными реакторами), гордость американских ВМС - авианосец "Джеральд Р. Форд", по мнению американских экспертов, является воплощением будущего кораблестроения.

Вот как об этом пишет Кайл Мизоками в статье The Navy's Ford-Class Aircraft Carrier Is A Game-changer (And China and Russia Aren't Happy) опубликованной The National Interest 4 декабря 2019 года: "В 2009 году ВМС США наконец-то приступили к строительству первого за почти тридцать пять лет авианосца нового типа. Названный в честь бывшего президента и военно-морского летчика Джеральда Р. Форда, USS Ford полностью переносит ядерный суперавианосец в двадцать первый век. Технологические новшества, заложенные в новый корабль, вызвавшие неизбежные задержки, связанные с постройкой первого в своем классе корабля, позволят сохранить самый большой и передовой авианосный флот в обозримом будущем.

Безусловно, восторг автора понятен - тридцать пять лет не строили и наконец-то построили чудо, которое может доставить в любую точку планеты 90 самолетов и вертолетов, в том числе и самолеты пятого поколения F-35 в палубном варианте. На расширенной полетной палубе эти самолеты и вертолеты заправят топливом 18 пунктов заправки, а в небо отправят электромагнитные катапульты.

Помимо этого, на новом авианосце, чья конструкция корпуса аналогична авианосцам класса Nimitz, можно переконфигурировать внутренне пространство ангаров и палуб - благодаря тому, что количество самолетоподъемников сократилось с четырех до трех. Авианосец еще называют самым комфортным и безопасным на флоте, так как флагманские апартаменты перенесли из надстройки на нижние палубы авианосца.

Сама надстройка выполнена из композитных материалов, на ней установлены система точного сближения и посадки (JPALS), двухдиапазонная радиолокационная система (Dual Band Radar, DBR), состоящая из многофункционального радара AN/SPY-3 X-диапазона и радара объемного обзора (Volume Search Radar, VSR) L-диапазона. AN/SPY-3 - это обзорная РЛС, предназначенная для сопровождения целей, управления системами ПВО, осуществляющая подсветку цели на конечном участке траектории. Радар VSR выполняет дальнее радиолокационное обнаружение. Как утверждают американские источники, DBR изначально разрабатывалась для эсминца-невидимки DDG-1000 Zumwalt и была установлеан на новый авианосец, который тоже создавали по "стелс" технологии. На радарах противника "Джеральд Р. Форд", как утверждают разработчики, должен определяться как эсминец!

Уверенность в технологии "стелс" привела к тому, что за противовоздушную оборону авианосца отвечают две пусковые установки фирмы Raytheon с 32 ракетами RIM-162 ESSM (скорость полета около 4 чисел Маха, дальность полета - 50 км) и 32 противоракетами RIM-116 RAM (скорость полета 1,5-2,0 чисел Маха, дальность перехвата - 0,5-10 км) Дополняет противовоздушную оборону 20-мм зенитно-артиллерийский комплекс Mark 15 Phalanx CIWS. Такая компоновка ПВО была выбрана с учетом развития ракетных противокорабельных средств поражения, однако при ее выборе не учли появление гиперзвуковых противокорабельных ракет (ГПКР) у России и Китая.

Как я уже писал ранее в статье "Непредсказуемый "Циркон" оспорит доминирование авианосных ударных групп", появление ГПКР поначалу не вызвало беспокойства у командования ВМС США, так как во время строительства авианосца "Джеральд Р. Форд" в конструкторскую документацию изменения не вносились. Американцы считали, что технология "стелс" и оснащение кораблей охраны новейшими противоракетами RIM-174 SM-6 ERAM обеспечат оборону флагмана авианосной ударной группы (АУГ) на длительную перспективу.

Однако в июле 2019 года американское издание Washington Examiner опубликовало статью "Nightmare weapon": Sen. King warns hypersonic missiles are the longbows of modern warfare, в которой отобразило диалог между сенатором Ангусом Кингом и директором Объединенного штаба ВМС США вице-адмиралом Майклом Гильдеем, которого Дональд Трамп рекомендовал на пост руководителя военно-морских операций.

Суть диалога состояла в том, что сенатор Кинг, указывая на опасность российской ГПРК "Циркон", в качестве примера для твердолобого адмирала привел битву при Азенкуре (1415), в которой 6 000 англичан, вооруженных длинными луками, разгромили 36 000 французских рыцарей и пехотинцев. Проводя дальнейшую аналогию Кинг, отметил, что ракета "Циркон" - это тот же английский длинный лук при Азенкуре. На вопрос Кинга о том, что будет делать Гильдей, являясь командиром новейшего авианосца "Джеральд Р. Форд", когда из Мурманска прилетят ГПКР "Циркон", бравый вице-адмирал ответил: "Буду защищаться как могу, сэр!"

Конечно, кабинетная отвага (слушание проходило в одной из комнат Сената) адмирала Гильдея похвальна, так и должен отвечать командующий. Несмотря на такой ответ, Комитет по вооруженным силам Сената по результатам беседы с адмиралом обозначил опасность гиперзвуковых ракет, против которых нет средств поражения. Последующие выводы Исследовательской группы Конгресса по системе ПРО США лишний раз подтвердили эти опасения. Поэтому Сенат и Конгресс рекомендовали Правительству США выработать меры по сдерживанию или запрету гиперзвуковых комплексов.

Действительно, появление ГПКР "Циркон" напрямую влияет на морские операции, которые США в будущем планируют проводить с участием авианосцев. Несмотря на предупреждения экспертов о том, что боевой радиус палубной авиации почти в два раза меньше дальности действия "Циркона", адмиралы из Объединенного штаба ВМС полны оптимизма, так как возлагают надежды на беспилотники MQ-25 Stingray (воздушный топливный заправщик), который должен увеличить боевой радиус палубной авиации до 1 000 морских миль.

Вице-адмирал Майкл Гильдей, уже в ранге руководителя Военно-морских операций, выступая 5 декабря 2019 года на оборонном форуме (USNI Defense Forum) в Вашингтоне, акцентировал внимание на том, что США "сделали значительные инвестиции в авианосцы". Данный класс кораблей составляет 75 процентов того состава ВМС, который будет существовать до 2030 года. Отвечая критикам авианосцев, он сказал следующее: "Есть альтернативные концепции военно-морских операций, которые мы должны разработать и которые мы должны протестировать, и мы не собираемся делать это на этапе сертификации авианосной ударной группы для боевого развертывания. Мы должны сделать это в крупномасштабных учениях, вот где мы будем экспериментировать с беспилотниками. Именно там мы будем экспериментировать с новыми возможностями"

Из всего этого можно сделать вывод, что ВМС США не откажутся от авианосцев как минимум до 2050 года. При этом они будут совершенствовать средства обороны против ГПКР. К тому же авианосцы класса "Джеральд Р. Форд" в количестве 5 боевых единиц должны войти в состав ВМС США до 2034 года.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")