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ТАСС

Шойгу: НАТО фактически управляет ВСУ, их военная наука терпит фиаско в ходе СВО

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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Методы западных инструкторов не привели к успеху Киева, подчеркнул министр обороны России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Военная наука НАТО на Украине потерпела полное фиаско, методы западных инструкторов не привели к успеху Киева. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам главы Минобороны, Вооруженные силы Украины полностью управляются Западом, и для них "является подвигом, если кто-то из них что-то возражает их кураторам, их инструкторам". "Потому что все, что планировалось в прошлом году по вот этому большому масштабному контрнаступлению, все это планировалось именно Соединенными Штатами, натовскими инструкторами, причем детально планировалось. Поэтому, конечно, это поражение для них явилось серьезным потрясением. Те методы, те приемы, технологии, которые они практиковали и пытались применить здесь, потерпели полное фиаско", - сказал Шойгу.

"Не можем говорить о том, что их военная наука достигла каких-то небывалых вершин", - заключил министр.

  

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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