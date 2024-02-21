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В США не впечатлились новой японской ракетой

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Японская тяжелая ракета H3
Японская тяжелая ракета H3.
Источник изображения: nikkan.co

Недавно успешно запущенная новая японская ракета космического назначения H3 не произвела большого впечатления на мировом рынке. Об этом пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

«Пока H3 не произвела большого впечатления на мировом рынке запусков. Тем не менее H3 имеет решающее значение для будущего космической программы Японии. Она дешевле и мощнее японской ракеты H-IIA, которая должна выйти из эксплуатации после более чем 20 лет эксплуатации», — пишет автор.

Обозреватель уверяет, что H3 не является революционной ракетой, а представляет собой эволюцию японских H-IIA и H-IIB, которые более чем за 22 года эксплуатации добились похвальных успехов.

Бергер пишет, что снижение стоимости пуска H3 возможно при привлечении коммерческих заказчиков.

В ходе состоявшегося 16 февраля пуска с космодрома Танэгасима носитель H3 впервые успешно достиг околоземной орбиты.

В марте 2023 года полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

В феврале прошлого года новейшая ракета H3 не смогла оторваться от земли.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
H-IIA
H-IIB
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