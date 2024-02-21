«Вам придётся вернуться во Вторую мировую войну»: вице-адмирал ВМС США охарактеризовал военно-морскую операцию против хуситов

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Военно-морская операция США и Великобритании в Красном море, направленная против йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), является одной из самых значительных за многие десятилетия истории современного американского флота. С таким заявлением выступил глава Центрального командования военно-морских сил США вице-адмирал Брэд Купер.

Как утверждает в интервью программе CBS «60 минут» американский вице-адмирал, речь идет о настоящих морских сражениях, в которых не только корабли ВМС США наносят удары по объектам хуситов, но и по кораблям стреляют в ответ.

Я думаю, вам придется вернуться во Вторую мировую войну, где есть корабли, участвующие в боевых действиях. Когда я говорю «участвуют в боевых действиях», бой, где в них стреляют, в нас стреляют, а мы стреляем в ответ

- подчеркнул вице-адмирал ВМС США.

Таким образом, хуситы оказались довольно «крепким орешком» для американского флота. Сейчас командование ВМС США вынуждено перебрасывать в Красное море дополнительные силы. По утверждению Купера, около 7 тысяч моряков были переброшены в регион Красного моря на помощь к уже находящимся там силам.

США и Великобритания проводят военно-морскую операцию против Йемена с целью якобы защиты судоходства в Красном море. На самом деле, риски для судов после начала операции только возросли. Теперь хуситы обстреливают не только израильские суда, но и суда практически всех западных государств. В ответ ВМС США и Великобритании наносят удары по военным объектам хуситов на территории Йемена. Но только к желаемым результатам эти удары не приносят – хуситы сохраняют значительный боевой потенциал и продолжают атаковать ракетами как гражданские суда, так и военные корабли своих противников.

Ранее хуситы активизировали нападения в Красном море на израильские суда в связи с проводимой Израилем операцией против движения ХАМАС в секторе Газа. Йеменское движение «Ансар Алла» выразило солидарность с ХАМАС и требует от Израиля немедленно прекратить кровопролитие в палестинском анклаве.