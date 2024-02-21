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ТАСС

На Украине заявили, что не могут конкурировать с РФ по ресурсам и производству оружия

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Источник изображения: Roman Chop via AP

Замминистра обороны Иван Гаврилюк также отметил, что в настоящее время украинским военным не хватает боеприпасов

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк признал, что Украина не может конкурировать с Россией по ресурсам, мощности оборонной промышленности и кадрам.

"Украина не может конкурировать с РФ по ресурсам, экономике, кадрам, мощностям оборонной промышленности и масштабам производства вооружений", - сказал Гаврилюк в интервью газете Die Welt. Россия, по его утверждению, "десятилетиями накапливала оружие и годами готовилась" к конфликту с Украиной. "Мы не можем угнаться за Россией по количеству снарядов, танков и солдат", - подчеркнул он. При этом Гаврилюк считает, что Киев может "получить преимущество на поле боя с помощью высокотехнологичного оружия". Он заявил, что Украине требуется "больше современного оружия от партнеров".

Замминистра обороны Украины также отметил, что в настоящее время украинским военным не хватает боеприпасов. "Сегодня Вооруженным силам Украины [ВСУ] не хватает вооружения, чтобы переломить ход войны. Причины задержки предоставления необходимой военной поддержки различны. Одной из них является производственная база", - заметил Гаврилюк.

Он добавил, что после окончания холодной войны европейские производители вооружений долгое время не получали крупных заказов. "Похоже, никто, кроме русских, к длительным войнам не готовился, - заявил Гаврилюк. - А расширение производства и использование новых навыков не происходит в одночасье". Он также отметил, что ВСУ необходимы современные тактические системы радиоэлектронной борьбы. 

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Страны
Россия
Украина
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