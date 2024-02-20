МО РФ: США хотят понизить РФ в правах в ОЗХО, сфабриковав нарушения по аналогии с Сирией

Брифинг представителей РФ и свидетелей "химатаки" в Сирии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

В состав организации вместо России были введены Украина, Польша и Литва, никогда не имевшие своего химического оружия, отметил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. США намереваются понизить Россию в правах в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сфабриковав материалы о нарушениях со стороны России по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

На брифинге МО РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия он отметил, что Россия была по сути "выдавлена" из состава Исполнительного совета ОЗХО, вместо нее были введены Украина, Польша и Литва, никогда не имевшие своего химического оружия. Таким образом, США превратили организацию в подконтрольную площадку по сведению счетов с неугодными странами.

"Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства - участника конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе соответствующих органов. В дальнейшем материалы о "якобы нарушениях" Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет Безопасности ООН, как это уже реализовано в отношении Сирии", - сообщил Кириллов.