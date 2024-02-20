Войти
ТАСС

Медведев заявил, что более 53 тыс. человек приняли для участия в СВО с 1 января

182
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Зампред Совета безопасности РФ выразил надежду, что все задуманное получится в 2024 году

ГРОЗНЫЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ с 1 января приняли на службу для участия в специальной военной операции больше 53 тыс. человек. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тыс. человек. В целом процесс идет неплохо. Округа, регионы активно работают. Надеюсь, что все то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится", - сказал он на совещании с главами регионов в Грозном. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
09.06.2017
"Коммерсант": Минобороны и ОАК перезаключат крупнейший авиационный контракт на новых условиях
03.07.2013
Основа для поставок комплексов «Искандер-М» была заложена еще в 2010 году ("Аравот", Армения)
24.09.2012
Минобороны РФ обсуждает в Киеве вопросы покупки двух строящихся в Украине Ан-70
27.10.2011
Рогозину меняют заместителя
25.10.2011
Стройте нам подлодки по-дешевке…
03.05.2011
МиГ неудачи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 02:32
  • 46
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 01:57
  • 59392
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали
  • 19.02 17:03
  • 410
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.02 10:38
  • 1
МО РФ возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов