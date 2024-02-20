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Военное обозрение

«ВС РФ научились изолировать поле боя»: украинский офицер назвал главную причину провала ВСУ в Авдеевке

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В освобожденной Авдеевке: зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ
В освобожденной Авдеевке: зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ.
Источник изображения: РИА Новости

Украинские формирования были отведены из Авдеевки абсолютно правильно, но на самом деле их надо было вывести значительно раньше. Такой вывод в беседе с украинской прессой озвучил один из офицеров ВСУ, участвовавших в обороне укрепленного района.

Как считает украинский военный, из-за этого промедления отвод войск происходил с большими сложностями и потерями. Офицер ВСУ подчеркнул, что подлинные причины фиаско украинской армии в Авдеевке не связаны с численным преимуществом ВС РФ над ВСУ. В действительности преимущество в личном составе ВС РФ над ВСУ на всем фронте составляет примерно 1,7:1. Для наступающих сил это не очень масштабное преимущество.

Главная причина – россияне научились изолировать поле боя. То есть – уничтожать логистику

- рассказал офицер ВСУ.

Результатом сложившейся ситуации стала невозможность получения в должном количестве боеприпасов и подкреплений. В итоге возможности ВСУ в Авдеевке стали истощаться. Свою роль, считает украинский военный, сыграло и преимущество наступающей российской армии в вооружениях. Например, очень серьезным преимуществом ВС РФ стало наличие большого количества корректируемых авиационных бомб.

Кроме того, российская армия имеет очевидное преимущество и в артиллерийских боеприпасах, которое становится все более впечатляющим на фоне дефицита снарядов у ВСУ. Российская артиллерия за два года конфликта прекрасно научилась очень оперативно наносить удары по целям сразу после их обнаружения. Наконец, сильно улучшились и возможности ВС РФ в средствах связи, отмечает украинский офицер.

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