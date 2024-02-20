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Пентагон отследит запуски гиперзвуковых ракет при помощи ИИ

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Гиперзвуковая ракета
Гиперзвуковая ракета.
Источник изображения: techcult.ru

Пентагон выбрал калифорнийскую компанию EpiSci для разработки программного обеспечения, использующего спутниковые данные и искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает SpaceNews.

В задачи компании входит сбор и анализ данных, полученных низкоорбитальными спутниками слежения за ракетными пусками. С этой целью EpiSci будет использовать симуляторы противоракетной обороны корпорации RTX, которая является одним из инвесторов стартапа. Другим инвестором компании является Top Aces, специализирующаяся на создании сложных сценариев для обучения пилотов тактической авиации.

Основной целью EpiSci является создание алгоритмов, которые обнаруживают сравнительно небольшие гиперзвуковые ракеты в относительно большой области пространства, и обеспечение контроля над ними в зоне, где перемещаются другие объекты — например, гражданские самолеты.

14 февраля ракета Falcon 9 компании Space X с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в интересах Пентагона запустила спутники слежения за гиперзвуковыми ракетами.

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Страны
США
Проекты
AI
Falcon РН
ГЗЛА
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