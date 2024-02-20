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ТАСС

МО РФ: ВСУ запросили у Евросоюза 20 тыс. тестов для выявления боевых отравляющих веществ

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

Запрашиваемая номенклатура также содержит 150 тыс. комплектов антидотов, отметил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) запросили в 2024 году у Евросоюза 150 тыс. комплектов антидотов и 20 тыс. тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты. Обратите внимание на запрос украинского постпредства при ЕС к военному штабу Евросоюза о поставке ВСУ в 2024 году общевойсковых защитных комплектов и противогазов - по 283 тыс. изделий; защитных перчаток и противохимических пакетов - по 500 тыс. каждого изделия. Запрашиваемая номенклатура также содержит 150 тыс. комплектов антидотов и 20 тыс. тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ", - сказал он в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности Вашингтона.

Генерал-лейтенант напомнил, что в 2023 году страны НАТО уже поставляли на Украину средства индивидуальной защиты (более 55 тыс. комплектов), антидоты от фосфорорганических отравляющих веществ (600 тыс. ампул), а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты (750 тыс. флаконов). "Очевидно, что запрашиваемые Украиной объемы чрезмерны для страны, в которой нет химического оружия", - заключил Кириллов. 

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