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Военное обозрение

NYT: ВС России атакуют сразу на пяти направлениях, растягивая силы ВСУ по всему фронту

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска атакуют практически по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь растянуть силы ВСУ и не дать использовать резервы на одном конкретном участке. Как пишет The New York Times, опасность прорыва обороны существует сразу на пяти направлениях.

Командование ВС России пытается поставить Генштаб ВСУ в ситуацию, при которой любой маневр резервами может привести к критической ситуации на определенном направлении с вероятным прорывом фронта. На данный момент российские войска атакуют на пяти направлениях, при этом каждое из них может стать направлением основного удара. Теперь все зависит от командования ВСУ, угадает оно с направлением, или нет.

Российский Генштаб сосредоточил значительные силы под Кременной, под Бахмутом (Часов Яр), под Авдеевской, Марьинкой и в районе Работино. Удар с дальнейшим обрушением фронта может последовать на любом из этих направлений. А учитывая, что линий обороны по примеру российской "линии Суровикина" у ВСУ так и не появилось, хотя деньги уже потрачены, это может привести к очень плохим последствиям.

Источник изображения: topwar.ru

Между тем, некоторые украинские ресурсы из числа наиболее "адекватных" пишут, что операция в Авдеевке показала неспособность Сырского с его Генштабом планировать серьезные операции даже в обороне, не говоря о контрнаступлении. При этом самостоятельный отход подразделений из Авдеевки показал слабость нового главкома и реальное отношение к нему. Не исключено, что часть подразделений будет просто игнорировать его приказы, что в текущей ситуации чревато последствиями.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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