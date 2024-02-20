Роскосмос потратит около 50 млрд рублей на организацию конвейерной сборки малых спутников

Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".

По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, спутники массой в 500 кг и меньше - основная тенденция современной космонавтики

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Порядка 50 млрд рублей выделит Роскосмос на организацию конвейерного производства спутников массой до 500 кг. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов в интервью порталу Pro Космос.

Борисов рассказал, что молодые специалисты АО "Решетнев" после экскурсии на одно из предприятий "Камаз" организовали конвейерную сборку спутников без серьезных капиталовложений, практически из подручных средств.

"Это серьезный опыт, его нужно тиражировать. Этот конвейер создан для сборки спутников весом до 100 кг, а нам нужно создавать конвейер для аппаратов до 500 кг, это другое технологическое оборудование и требует уже реальных затрат. На что мы, собственно, и запланировали около 50 млрд рублей", - сказал глава Роскосмоса.

По словам Борисова, спутники массой в 500 кг и меньше - основная тенденция современной космонавтики. "[Они] составят основу самых востребованных сегодня низкоорбитальных группировок. Требования к этим спутникам значительно ниже, чем к тем, которые летают на средних и геостационарных орбитах", - рассказал он.

Глава госкорпорации добавил, что компетенции по спутникостроению будут в первую очередь развивать в Решетневской фирме, а также в НПО им. С. А. Лавочкина вместе с корпорацией ВНИИЭМ.