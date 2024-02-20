Американское издание: Страны Европы обсуждают создание альтернативы НАТО, ожидая прихода к власти в США Дональда Трампа

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Вероятная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пугает европейских политиков. Не исключается, что Трап заставит США выйти из НАТО, тем самым оставив Европу фактически без защиты. Эта тема стала основной, наряду с Украиной, обсуждаемой в последне время. Об этом пишет The Washington Post.

Европейские страны обсуждают создание в Европе вооруженных структур, которые могли бы заменить НАТО в случае выхода из организации Соединенных Штатов. Европейские политики не исключают, что придя к власти Трамп может исполнить свое обещание выйти из альянса, в котором США играют ключевую роль со своими деньгами и возможностями. А еще и Россия якобы "угрожает", как тут не запаниковать.

В общем, как сообщают источники, европейцы задумались, кто же их будет защищать от России и Китая, если США откажется выполнять эту "почетную миссию". В такой ситуации необходимо создавать какую-то альтернативу НАТО, или структуру, альянс дополняющую, но чисто европейскую. При этом она должна будет взять на себя все функции НАТО, включая выполнение международных обязательств.

(...) в последующие дни после этих заявлений Трампа должностные лица стран ЕС в закрытом режиме обсуждали создание дополнения к НАТО, охватывающего континент, которое работало бы во взаимодействии с гарантиями США в сфере безопасности

- приводит издание слова одного из источников.

Однако, пока договорится не удалось, все уперлось в деньги. Никто не хочет брать на себя лишние расходы, всех устраивает ситуация, когда все оплачивают американцы. Так что новый альянс Европа хочет, а платить за это нет. К чему это приведет в дальнейшем, покажет время.