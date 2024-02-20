Войти
Военное обозрение

Американское издание: Страны Европы обсуждают создание альтернативы НАТО, ожидая прихода к власти в США Дональда Трампа

167
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вероятная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пугает европейских политиков. Не исключается, что Трап заставит США выйти из НАТО, тем самым оставив Европу фактически без защиты. Эта тема стала основной, наряду с Украиной, обсуждаемой в последне время. Об этом пишет The Washington Post.

Европейские страны обсуждают создание в Европе вооруженных структур, которые могли бы заменить НАТО в случае выхода из организации Соединенных Штатов. Европейские политики не исключают, что придя к власти Трамп может исполнить свое обещание выйти из альянса, в котором США играют ключевую роль со своими деньгами и возможностями. А еще и Россия якобы "угрожает", как тут не запаниковать.

В общем, как сообщают источники, европейцы задумались, кто же их будет защищать от России и Китая, если США откажется выполнять эту "почетную миссию". В такой ситуации необходимо создавать какую-то альтернативу НАТО, или структуру, альянс дополняющую, но чисто европейскую. При этом она должна будет взять на себя все функции НАТО, включая выполнение международных обязательств.

(...) в последующие дни после этих заявлений Трампа должностные лица стран ЕС в закрытом режиме обсуждали создание дополнения к НАТО, охватывающего континент, которое работало бы во взаимодействии с гарантиями США в сфере безопасности

- приводит издание слова одного из источников.

Однако, пока договорится не удалось, все уперлось в деньги. Никто не хочет брать на себя лишние расходы, всех устраивает ситуация, когда все оплачивают американцы. Так что новый альянс Европа хочет, а платить за это нет. К чему это приведет в дальнейшем, покажет время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
14.08.2023
Кураторы Украины знают о настоящей "красной линии" Москвы
28.06.2023
Проблески адекватности: есть ли они в западном подходе к России - Мнения ТАСС
11.04.2022
Европе пора проснуться, иначе НАТО её погубит
31.03.2022
"Умерший мозг" НАТО воскрешению не подлежит. И вот почему
15.04.2021
О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина
17.07.2019
The Wall Street Journal (США): не позволяйте Турции перейти на сторону России
15.05.2019
Евроамериканская война: США испугались армии ЕС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 02:32
  • 46
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 01:57
  • 59392
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали
  • 19.02 17:03
  • 410
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.02 10:38
  • 1
МО РФ возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов