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Первые американские истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июне этого года, такие планы у западной коалиции имеются. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Страны Запада ранее утвердили график поставки самолетов на Украину, первая партия истребителей появится на территории страны в июне этого года. По крайней мере, такие планы озвучиваются. Теперь все зависит от самого Киева, он должен подготовить необходимую инфраструктуру для их размещения. Украинские пилоты для F-16 будут готовы к сентябрю, речь идет о 12 украинских летчиках, проходящих обучение в США.

Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине

- заявил литовский министр, отвечая на вопрос о сроках поставки самолетов на Украину. При этом количество истребителей в первой партии он не назвал.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для размещения самолетов готовится инфрастуктура на западе страны, в том числе специальные укрытия, рассчитанные на удары российских ракет. Попытка разместить самолеты на территории соседних стран провалилась, Зеленскому прямо сказали, что это втягивание НАТО в прямой конфликт с угрозой развязывания третьей мировой войны. Также он заявил, что размещать самолеты на Украине без пилотов и технического состава бесполезно.

Истребители F-16 Украине поставят Дания и Нидерланды. Именно датские самолеты будут первыми, которые получит Украина.