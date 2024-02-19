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ТАСС

Американский сенатор заявил, что США и Европа не производят достаточно оружия для Украины

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Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс.
Источник изображения: wikimedia.org

Джеймс Дэвид Вэнс отметил, что украинцы "за месяц применяют столько ракет-перехватчиков, сколько США производят за год"

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Европа не производят достаточное количество боеприпасов для помощи Украине, а также Израилю. Такое мнение выразил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо), выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Фактор, ограничивающий поддержку Украины со стороны США, - не деньги, а боеприпасы. Америка, что верно и в случае Европы, не производит достаточно боеприпасов для поддержки ведения войны в Восточной Европе и на Ближнем Востоке и возможного [конфликта] в Восточной Азии", - сказал он.

По словам законодателя, США в вопросе производства боеприпасов "основательно ограничены". В качестве примера Вэнс привел американские ЗРК Patriot, которые использует Киев. По его словам, украинцы "за месяц применяют столько ракет-перехватчиков, сколько США производят за год". "В США мы говорим о наращивании производства артиллерийских боеприпасов до 100 тыс. единиц к концу 2025 года. Россияне производят прямо сейчас порядка 500 тыс. снарядов в месяц", - утверждал законодатель.

"Проблема с Украиной состоит в том, что Америка не производит достаточно оружия, Европа не производит достаточно оружия. Эта реалия гораздо важнее вопроса политической воли или того, как много денег мы напечатаем и отправим Европе", - подчеркнул сенатор.

Затрагивая вопрос о возможном выходе США из НАТО, о чем говорил экс-президент Дональд Трамп, сенатор заявил, что не думает, что его страна должна принимать такое решение. "Я не считаю, что мы должны выйти из НАТО, что мы должны бросить Европу, но да, мы должны совершить разворот - США должны больше уделять внимания Восточной Азии", - указал законодатель, добавив, что экс-президент таким образом пытался побудить Европу "больше внимания уделять своей безопасности".

Украинские власти и западные союзники Киева уже долгое время отмечают критическую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил Украины. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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