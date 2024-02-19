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Военное обозрение

«Никак не доедут до фронта»: Американские танки M1А1 Abrams ВСУ продолжают находиться в тыловых районах

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Источник изображения: topwar.ru

Американские танки M1А1 Abrams, переданные Украине еще в прошлом году, все никак не доедут до линии фронта, продолжая кататься где-то в тыловых районах. Однако, каждое появление этих танков на дороге вызывает восторг у украинских комментаторов, создается впечатление, что как только "Абрамсы" появятся на поле боя, так наступление российской армии и закончится. А вот в командовании ВСУ думают по другому, поэтому американские машины, уже прозванные "невидимками", по-прежнему находятся далеко от линии фронта.

Очередные кадры американского танка появились на украинских пабликах. Где была проведена съемка и в когда, пояснений нет, просто "Абрамс" проезжает мимо пропускающей его машины. Ранее в Сети появилось другое видео, на котором M1А1 Abrams был заснят, как утверждалось, в районе Авдеевки, где с помощью них планировалось остановить российское наступление. Как оказалось, это был очередной фейк, запущенный украинской пропагандой, американские танки до фронта так и не добрались.

Всего американцы передали Киеву 31 танк M1А1 Abrams в самой простой конфигурации, сняв все, что не должно попасть в руки российской армии. Украинские военные самостоятельно устанавливают на американцев динамическую защиту, учитывая опыт встречи немецких ОБТ Leopard с российскими военными. Горят немцы очень хорошо, американские танки будут гореть не хуже, осталось только на фронт перебросить.

Между тем, на странную ситуацию с американскими танками обратили внимание и на Западе. Некоторые западные издания задаются вопросом, зачем нужно было торопить с поставкой танков, если они не используются на поле боя.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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