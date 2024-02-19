Шольц заявил о дорогостоящих последствиях для ЕС в случае победы РФ на Украине

Канцлер ФРГ признал, что граждане Германии ощущают "финансовые последствия" оказания помощи Украине

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победа России на Украине обойдется ЕС дороже, чем нынешняя поддержка Киева. Об этом он заявил в видеоподкасте, опубликованном на сайте правительства ФРГ.

"Последствия для нас были бы гораздо более дорогими, чем наша поддержка Украины в ее обороне - в любых отношениях", - считает глава правительства ФРГ. Он признал, что граждане Германии ощущают "финансовые последствия" оказания помощи Украине.