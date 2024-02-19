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ТАСС

Офицер заявил, что ВС РФ применяют в зоне СВО резервуары для горючего с высокой прочностью

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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В тыловые районы топливо довозят железнодорожными цистернами, рассказал офицер службы горючего группировки войск "Восток" Дмитрий

ТАСС, 17 февраля. Российские военные в зоне проведения специальной военной операции применяют резервуары для горючего с высокой прочностью. Об этом в День службы горючего Вооруженных сил (ВС) РФ рассказал офицер службы горючего группировки войск "Восток" Дмитрий.

В тыловые районы топливо довозят железнодорожными цистернами. Перед тем, как выгрузить горючее, специалисты проверяют его качество на соответствие всем требованиям и нормам. Если качество топлива соответствует стандартам, его переливают в специальные полимерные резервуары - так называемый мобильный склад. Маскировке таких складов уделяется повышенное внимание.

"Данный резервуар - полимерный, эластичный, вместимостью 50 уб. м. Это позволяет производить раскачку железнодорожных цистерн не более чем за один час. Данный резервуар уникален - его можно разместить на любом участке местности, и он обладает высокой прочностью", - отметил Дмитрий. Как уточнили в военном ведомстве, меры предосторожности здесь также повышены.

Затем топливо поступает на стационарный склад, откуда топливозаправщики доставляют его на участки линии соприкосновения. Автомобили, предназначенные для заправки и транспортирования горючего, маскируют и дополнительно бронируют.

День службы горючего отмечается 17 февраля. Служба горюче-смазочных материалов появилась в СССР в 1936 году вместе с массовой моторизацией вооруженных сил и флота, став одной из самых молодых в системе материально-технического обеспечения войск (сил). 

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