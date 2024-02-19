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Известия.ru

Корвет «Совершенный» провел учения по борьбе с беспилотниками в Приморье

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Экипаж корвета «Совершенный» провел учения по борьбе с безэкипажными катерами в заливе Петра Великого в Приморском крае. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

«На первом этапе учений корабль получил задачу на выдвижение в район активного гражданского судоходства для обеспечения безопасности. Проведя оперативные приготовления к бою и походу, экипаж корвета вышел в назначенный район и организовал патрулирование в указанном секторе», — говорится в сообщении.

Затем боевые расчеты корвета отработали порядок действий по обнаружению и распределению целей для поражения, после чего открыли огонь по секторам в условиях массированной атаки. Огонь шел из крупнокалиберных пулеметов и автоматической артиллерийской установки АК-630М.

После завершения учений «Совершенный» продолжит патрулировать маршруты интенсивного торгового судоходства, добавили в пресс-службе.

Ранее, 12 февраля, в Калининградской области стартовали учения с боевой стрельбой экипажей ударных вертолетов Ми-24 морской авиации. Сообщалось, что в ходе маневров летчики выполнят около 50 плановых вылетов, в ходе которых решат различные задачи. В том числе они отработают элементы простого и сложного пилотирования, исполнят задачи огневой поддержки береговых войск флота при уничтожении незаконных вооруженных формирований.

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Продукция
АК-630 Ласка
Ми-24
Пётр Великий
Проекты
20380 Корвет-1
БПЛА
Военные учения
ТОФ
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