"Из пушек по воробьям не стреляют": применила ли Россия гиперзвуковую ракету «Циркон» на Украине?

Полковник Ходаренок: убедительных доказательств применения "Циркона" в Киеве нет

После удара по Днепровскому району Киева якобы обнаружены обломки российской гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон». Официальных подтверждений этой информации ни от одной из сторон конфликта нет. Насколько правдоподобны заявления украинских СМИ о первом использовании "Циркона", разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Что известно о "Цирконе" на Украине

Телеканал CNN обратил внимание на сообщения о возможном первом боевом применении российскими военными противокорабельной гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон".

Украинский портал Defense Expressсо при этом уточнил, что гиперзвуковую ракету удалось поразить средствами ПВО Киева, и в качестве доказательств представил фото воронки и фрагментов оружия. Однако о самом факте обстрела и уничтожения ракеты 3М22 в пресс-службе Воздушных сил ВСУ не говорят ни слова. Случись такое на самом деле, вряд ли бы украинская сторона воздержалась от обычных в таких случаях хвастливых заявлений.

Что касается обломков ракеты (если это вообще ракета, поскольку по представленным частям изделия об этом судить достаточно сложно), то они мелкие, на части фрагментов есть разного рода обозначения, причем нанесенные не заводским способом, а нацарапанные каким-то острым предметом, возможно, даже гвоздем.

Складывается впечатление, что украинская сторона для создания доказательств применения «Циркона» привлекала специалистов из ближайшей сельской кузницы.

Аргументы "против"

Поскольку автор этого материала по своему первому образованию инженер-ракетчик и в своей длительной практике имел возможность ознакомиться с устройством множества ракет, то в этом случае он уверенно может сказать - предприятие-изготовитель подобной техники так никогда не делает. Вся возможная маркировка как ракеты в целом, так и ее отдельных блоков выполняется исключительно промышленным способом (в соответствии с установленными и утвержденными образцами). То есть представленные украинской стороной доказательства о боевом применении гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон» выглядят откровенно неубедительными.

Обычно применение новых образцов вооружения и военной техники воюющими сторонами осуществляется следующим образом - только внезапно, только массированно и только с достижением каких-либо убедительных результатов, причем как минимум оперативно-тактического масштаба. Можно не сомневаться, что все эти элементарные правила известны и российскому руководству.

Но производить одиночные пуски перспективных изделий, тем более по объектам на территории Украины, поражение которых не вызовет самого широкого и значимого резонанса, до определенной степени могут привести к дискредитации нового оружия, которую допустить ни при каких обстоятельствах нельзя.

Для чего пригодился бы «Циркон»

Рассмотрим несколько случаев, когда гипотетическое применение гиперзвуковых крылатых ракет (ГЗКР) представлялось бы в ходе СВО целесообразным.

К примеру, на один из аэродромов Западной Украины (Стрый, Озерное, Староконстантинов и др.) передислоцирована первая эскадрилья многофункциональных истребителей F-16. Не приходится сомневаться, что в этом случае аэродром, на котором будут базироваться боевые машины, будет со всей возможной тщательностью прикрыт всеми находящимися в распоряжении украинского командования средствами ПВО.

То есть при планировании и осуществлении удара по этому объекту надо будет преодолеть с минимальными потерями и систему ПВО, и нанести максимально возможное поражение главному объекту - истребителям F-16 (а также взлетно-посадочным полосам, магистральным рулежным дорожкам, стоянкам, аэродромному оборудованию).

В этом случае для успешного выполнения поставленной задачи вполне возможен запуск нескольких десятков ГЗКР типа 3М22. Но даже при таком раскладе к «Цирконам» надо добавить и крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/555/55, и морского базирования «Калибр-ПЛ/НК», а также разнообразные беспилотные летательные аппараты. В этом случае удар достигнет своих целей.

Гипотетически можно нанести удар ГЗКР типа 3М22 по объектам высших звеньев военного и государственного управления в Киеве. Но и в этом случае счет запущенных ракет пойдет на многие десятки. В противном случае достичь нужного эффекта и самого широкого резонанса вряд ли удастся.

И третий случай возможного боевого применения ГЗКР типа 3М22 - удар по важнейшим инфраструктурным объектам на территории Украины. Но опять-таки подобная атака должна быть массированной, а не представлять собой запуск одиночных ракет.

Со всеми этими соображениями исключительно не вяжется запуск в начале февраля по Киеву якобы «Циркона», причем объектом поражения являлась то ли линия электропередач, то ли по трансформаторная подстанция, то ли жилой квартал.

В этом случае критерий «эффективность-стоимость» находится просто в вопиющем противоречии с объективной реальностью. Ракета 3М22, напомним, весьма дорогое изделие, а из пушек по воробьям обычно не стреляют.

Источник изображения: Минобороны России / YouTube

К этому следует добавить, что 3М22 «Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная ракета разработки «НПО «Машиностроения» (особо обратим внимание, что это именно противокорабельное изделие). Она входит в состав комплекса 3К22 «Циркон». Для запуска изделия требуется УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14), то есть корабельная вертикальная пусковая установка производства концерна «Моринформсистема-Агат».

Носители «Цирконов» - фрегаты проекта 22350 и многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М - находятся в составе Северного флота. Сведений о том, что в распоряжении Объединенной группировки войск (сил), принимающей участие в СВО, есть УКСК берегового базирования, а сама ГЗКР доработана для стрельбы по наземным целям, в открытый доступ пока не поступало.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок