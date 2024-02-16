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ТАСС

Путин похвалил танк Т-90 "Прорыв", но потребовал работать над новыми поколениями техники

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Танк Т-90 "Прорыв"
Танк Т-90 "Прорыв".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Президент назвал этот танк лучшим в мире на сегодняшний день

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что отечественный танк Т-90 "Прорыв" является лучшим в мире на сегодняшний день, однако поставил задачу разрабатывать и новые виды техники.

Во время общения с рабочими "Уралвагонзавода" глава государства отметил, что "часть техники будет уходить", приведя для примера танки Т-62 и Т-72, разработанные в советское время. "Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, - Т-90 "Прорыв", - обратился Путин к сотрудникам предприятия.

По его мнению, танк Т-90 "Прорыв" - "лучший танк в мире без всякого преувеличения". "И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает - лучшая машина в мире", - подчеркнул президент. На его взгляд, эту машину "надо развивать".

"Надо уже будет думать о новых поколениях техники", - уверен глава государства. По его словам, "инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня". 

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Страны
Россия
Продукция
Т-62
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Путин Владимир
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