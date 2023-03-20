ОПК России продемонстрировал неожиданные для Запада мощь и находчивость

Welt: к удивлению Запада, оборонная промышленность России оказалась мощной, с резервом

Запад рассчитывал, что уже через несколько месяцев после начала СВО у России кончатся и боеприпасы, и мощности их производства, пишет Welt. Но российская военная промышленность оказалась способна и производить новое оружие, и модернизировать старое. Газета признает: ОПК возглавляют грамотные люди.

Запад хотел задушить российскую оружейную промышленность санкциями. Но Москва нашла пути для обхода штрафных мер. Сегодня её оборонный сектор кажется даже более сильным, чем раньше. Тем более, что для набора специалистов в оружейную отрасль используется новый, весьма циничный способ. Квалифицированные кадры избавляют от мобилизации.

Разошелся с Путиным во мнениях

Противоречить Владимиру Путину в российском истеблишменте решаются немногие. Но даже если ему возражают по какому-нибудь вопросу, то это еще не значит, что Путин прислушается к аргументам. Пример тому — Николай Патрушев.

Этот прошедший школу КГБ сторонник твердой линии в политике и нынешний глава российского Совета безопасности был — как стало известно теперь — против "специальной военной операции" на Украине. При этом Патрушев в принципе настроен крайне критически по отношению и к Западу, и к Украине. К той точке зрения, что в тот момент операцию лучше было не начинать, его привела трезвая оценка соотношения сил.

Другой питомец КГБ, ближайший соратник и советчик Путина Сергей Чемезов вскоре после начала боевых действий неожиданно выступил за то, чтобы Россия оставалась частью глобальной экономики. По его мнению, не надо облегчать врагу экономическую изоляцию страны и пытаться производить всё самим, к чему постоянно призывают некоторые эйфорически настроенные личности. Почему? Потому что это — "путь в никуда". Однако эта позиция не навредила близким отношениям Чемезова с хозяином Кремля. Скорее, наоборот, Путин принял его точку зрения к сведению. И на это есть причина. Чемезов считается главным интеллектуалом среди влиятельных людей в окружении Путина, и Путин уважает его мнение даже в тех случаях, когда с ним не согласен.

Один только руководимый Чемезовым государственный холдинг Ростех насчитывает полмиллиона сотрудников и имеет в своем составе более 800 предприятий, большинство из которых выпускают военную продукцию. Александр Гольц, эксперт по военным вопросам и вооружению в Шведском институте внешней политики, считает, что до обострения военных действий в феврале 2022 года ОПК России включал в себя более 900 оборонных предприятий. Сколько их сейчас, он сказать затрудняется.

Неожиданные методы военных действий

Но даже если учесть, что возникли новые предприятия, "Россия оказалась вынуждена воевать неожиданными для себя методами. Обе стороны воюют в окопах на истощение, как во времена первичной индустриализации, — говорит Гольц, указывая на огромные материальные затраты, которые требует такая ситуация. — Поэтому российская оружейная промышленность не поспевает за огромной потребностью в оружии и боеприпасах. Как, впрочем, и Запад, который взял на себя снабжение украинской армии".

При этом Украина расходует лишь малую толику тех ресурсов, которые Россия бросает в бой. Так украинская артиллерия тратит от двух до семи тысяч снарядов в день. Об этом говорится в анализе эстонского министерства обороны, который на днях был опубликован в ЕС и цитировался телеканалом ZDF. Эстонцы посчитали, что Россия расходует в десять раз больше — от 20 до 60 тысяч снарядов в день.

Сейчас обе стороны ломают себе голову над тем, как обеспечить свои армии оружием и боеприпасами. Украина, требующая от Запада предоставить ей один миллион снарядов, страдает от недостатка производственных мощностей на Западе, для расширения которых нет быстрого решения. Об этом было заявлено на встрече министров обороны стран ЕС в прошлую среду. Европейская оружейная промышленность может производить не более 20-25 тысяч снарядов в месяц, говорится в том же эстонском анализе.

Экономия снарядов

Сколько способна произвести Россия, в деталях неизвестно. Однако было отмечено, что с осени она сильно сократила расход снарядов и теперь делает в день "всего" 23 тысячи выстрелов, о чем недавно сказал главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи (Christopher Cavoli). Но Россия не в состоянии компенсировать даже этот расход, говорится в опубликованном осенью докладе британского министерства обороны.

Тем не менее, наблюдатели предостерегают от недооценки российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Действительно, заводы, находящиеся под патронажем бывшего путинского коллеги по КГБ Чемезова, работают отлично и на полную мощность, часто в четыре смены. Западные санкции навредили ей — как и всей экономике — меньше, чем прогнозировалось.

Это объясняется не только тем, что российские гражданские фирмы, например, сталелитейные концерны на Урале, в большей степени, чем раньше обслуживают оборонный сектор, говорит Наталья Зубаревич, известный на Западе российский экономист. Причина еще и в том, что находчивые российские компании и готовые к сотрудничеству с Россией государства успешно обходят санкции. А потому Россия получает и те высокотехнологичные компоненты, которые не может производить сама.

Хотя с каждым годом импортировать эти компоненты становится все труднее, но, как говорит Зубаревич, "в 2022 году импорт чипов по сравнению с предыдущим годом даже вырос". Зубаревич указывает нам источник. Эти овременные чипы и интегральные схемы, которые могут использоваться в военных целях, поступают в том числе из стран ЕС и G7. Импорт происходит через третьи государства — Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Об этом пишет и агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и на данные из торговой отрасли.

Тем не менее пока что в области высокотехнологичных компонентов оружейная промышленность России зависит от импорта. Причина: из попытки собственного их производства после присоединения Крыма в 2014 году и последовавших санкций ничего не получилось. А вот в области человеческого капитала (кадров) Россия смогла найти резервы на месте. Метод, который придумали для этого ответственные лица, весьма необычен и превосходит всё по цинизму — используется известный со времен Второй мировой войны принцип, когда технические специалисты и инженеры не отправляются на передовую.

"Квалифицированные молодые техники и IT-специалисты, перешедшие на работу в оружейную промышленность, получают бронь от мобилизации", — докладывает Зубаревич. Это должно поставить заслон массовой эмиграции молодых мужчин, которая наблюдалась после начала частичной мобилизации в конце сентября. "До февраля прошлого года большой средний возраст работников в оружейном секторе не был проблемой. Имеющегося российского технического потенциала вполне хватило бы, если бы Запад не снабжал Украину своим оружием, — говорит военный эксперт Гольц. — Но сейчас требуется ноу-хау молодых".

О том, сколько молодых специалистов пришло в сферу производства оружия, статистических данных нет. О потребности в таких специалистах можно судить по количеству предлагаемых вакансий. "Я знаю, что на оружейных предприятиях Урала было открыто много вакансий и теперь они закрыты, — рассказывает Зубаревич. — Туда пришли не только работники IT-сферы, но и квалифицированные рабочие всех профессий. Потому что, помимо брони от мобилизации, людей тут привлекают более высокими зарплатами".

Когда старый — лучше новых двух

Работы им хватит, пока Путин будет продолжать "противостоять НАТО на Украине" нынешним способом. А так как быстро создать и производить новые виды оружия в нужном количестве оказалось невозможным, то приходится модернизировать уже имеющиеся.

Как это работает, можно увидеть на примере Уралвагонзавода, российского предприятия, производящего танки. Как сообщает российские СМИ, там ежемесячно изготовляют не более 20 современных танков Т-90. А так как потребность в танках в десять раз больше, на предприятии ежемесячно модернизируются еще и по восемь танков более старого класса Т-72. На трех других заводах модернизуют по 50 машин в месяц, а еще на двух строящихся заводах планируют модифицировать по 30 штук в месяц.

То есть Россия собирает по складам все, что есть, так как модернизация старых танков проще и дешевле, чем производство новых. Называемая чудо-танком модель "Армата" существует лишь в нескольких экземплярах и, вероятно, сильно переоценена, считают западные эксперты. Поэтому со складов изымают даже выпускавшиеся 60 лет назад танки Т-62.

Сколько старых танков еще стоит на хранении, неизвестно. В конце существования Советского Союза, то есть 30 лет назад, их было невероятно много: приблизительно 60 тысяч, объясняет военных эксперт Гольц. И добавляет: "В битве „на износ“, которая сейчас идет на Украине, разумнее использовать два старых танка, чем один новый".