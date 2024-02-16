Как сообщает агентство, для достижения этой цели Вашингтон может пообещать Киеву прекратить оказывать военную помощь

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок будет добиваться того, чтобы Украина начала мирные переговоры с Россией. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, советники Трампа обсуждают вопрос о том, как "посадить за стол переговоров" президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Как указывает один из советников бывшего президента США, обещания прекратить оказывать военную помощь Киеву могут помочь убедить Украину начать переговоры.

Среди возможных шагов, которые собирается предпринять Трамп, источники также называют сокращение обязательств США перед некоторыми странами НАТО. Как отмечает агентство, если подобные инициативы будут реализованы, они "перевернут десятилетия политики США" и разрушат альянс.

10 февраля Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, рассказал об одной из встреч с лидерами стран - членов НАТО в бытность американским президентом. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону в НАТО. Трамп ответил, что не стал бы такую страну защищать и, более того, поощрял бы Россию к тому, чтобы "делать все", что ей захочется. Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто был его собеседником.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.