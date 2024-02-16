Войти
ТАСС

Bloomberg: в случае переизбрания Трамп будет добиваться переговоров между РФ и Украиной

231
0
0
Флаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Как сообщает агентство, для достижения этой цели Вашингтон может пообещать Киеву прекратить оказывать военную помощь

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок будет добиваться того, чтобы Украина начала мирные переговоры с Россией. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, советники Трампа обсуждают вопрос о том, как "посадить за стол переговоров" президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Как указывает один из советников бывшего президента США, обещания прекратить оказывать военную помощь Киеву могут помочь убедить Украину начать переговоры.

Среди возможных шагов, которые собирается предпринять Трамп, источники также называют сокращение обязательств США перед некоторыми странами НАТО. Как отмечает агентство, если подобные инициативы будут реализованы, они "перевернут десятилетия политики США" и разрушат альянс.

10 февраля Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, рассказал об одной из встреч с лидерами стран - членов НАТО в бытность американским президентом. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону в НАТО. Трамп ответил, что не стал бы такую страну защищать и, более того, поощрял бы Россию к тому, чтобы "делать все", что ей захочется. Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто был его собеседником.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
06.12.2023
Запад мечется: и отступать на Украине ему не с руки, и продолжать нет сил
27.11.2023
Унижение Европы. Сделка по Украине, от которой Трамп не сможет отказаться
28.11.2022
Зеленский теряет поддержку Запада
28.11.2022
Китай заставил США сорвать поставку истребителей Украине
19.09.2022
Тегеран пошел на сближение с Москвой. Но не всем иранцам это понравилось
03.02.2020
Балансирование на краю катастрофы
04.07.2017
Хотят ли американцы воевать с Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 05:46
  • 59255
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный
  • 15.02 16:23
  • 0
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 15.02 12:36
  • 1
Российский самолет «Aurus» построят на основе Ту-324
  • 15.02 10:07
  • 403
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера