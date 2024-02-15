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ТАСС

ФРГ предоставит Украине в 2024 году больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: invoen.ru

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, в 2024 году в бюджете страны заложено €3,5 млрд на производство боеприпасов

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что в 2024 году Украине будет передано в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году. С таким заявлением он выступил в Брюсселе по прибытии на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (формат "Рамштайн").

"Я могу сказать, что, как ожидается, мы в 2024 году поставим Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году", - сказал Писториус. "Динамика растет, что хорошо для Украины и тем самым для нас", - утверждал министр. Он сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов €3,5 млрд. По его словам, исход конфликта на Украине "в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях".

"Мы делаем все, что возможно. Мы осуществляем закупки за границей. Этого должно хватить", - продолжал Писториус. "Кроме того, мы расширим наши [сборочные] мощности", - сообщил он. Тем не менее, по словам министра, опасность того, что боеприпасов "не будет каждый день хватать в том объеме, который требуется", сохраняется. Глава Минобороны заметил, что "колдовать никто не умеет". 

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Германия
Украина
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